«Небольшие аномалии»: Какая погода ожидает россиян в августе

Последний месяц лета — август — в некоторых регионах России может пройти с небольшими отрицательными аномалиями, передает «Российская газета» со ссылкой на заявление заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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По его словам, отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве и Казани. Там температура в последний месяц лета будет ниже нормы примерно на один градус. Для Москвы среднемесячная температура августа составит около 16 градусов тепла. Выше нормы температуры ожидаются за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во вторник, 9 июля, погода нанесла мощный «гидроудар» по Петербургу.