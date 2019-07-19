Видео: Супруг и сын актрисы Инны Чуриковой приехали в больницу

Муж актрисы Инны Чуриковой — кинорежиссер Глеб Панфилов, а также сын артистки Иван приехали в НИИ имени Склифосовского, где на ночь было решено оставить звезду театра и кино. 75-летняя актриса была госпитализирована с подозрением на перелом ребер после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» в Москве в четверг, 18 июля.
На территорию медицинского учреждения близкие родственники Инны Чуриковой заехали на частном автомобиле.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актер Александр Михайлов в интервью ТАСС рассказал как произошло падение Инны Чуриковой.
Позже коллега Инны Чуриковой — Екатерина Васильева рассказала, почему актриса упала со сцены.