Видео: Супруг и сын актрисы Инны Чуриковой приехали в больницу

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Народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве 18 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 8

Муж актрисы Инны Чуриковой — кинорежиссер Глеб Панфилов, а также сын артистки Иван приехали в НИИ имени Склифосовского, где на ночь было решено оставить звезду театра и кино. 75-летняя актриса была госпитализирована с подозрением на перелом ребер после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» в Москве в четверг, 18 июля.

На территорию медицинского учреждения близкие родственники Инны Чуриковой заехали на частном автомобиле.

«Я ничего не знаю, я приехал узнать», — сказал супруг актрисы Глеб Панфилов журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актер Александр Михайлов в интервью ТАСС рассказал как произошло падение Инны Чуриковой.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», отметил Михайлов.

Позже коллега Инны Чуриковой — Екатерина Васильева рассказала, почему актриса упала со сцены.

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 8
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