Фанаты сравнили Боярскую на мрачном фото с ворожеей

Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на своей странице Instagram черно-белый снимок, под которым поделилась рассуждениями о любимой погоде. Звезда призналась, что больше любит, когда на улице льет дождь, а небо затянуто тучами. В отличие от других, артистка не жалуется на дождливый климат, а напротив, в некоторой степени даже испытывает удовольствие от пасмурной погоды.

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«Многие сетуют на дожди и сырость. А я люблю такую погоду. Для Питера это вообще обыкновенность. Люблю тревожное небо и глубокую, темную Неву», — написала теледива.

Подписчики светской львицы поддержали Боярскую в ее мнении и отметили, что тоже не ждут тепла. Впрочем, внимание большинства фанатов, прежде всего, привлекла фотография артистки, которая показалась им загадочной и мистической. Один из пользователей даже сравнил звезду на снимке с ворожеей.

«Ворожея».

«Загадочно».

«Невероятная Лизавета».

«В мире нет такой красавицы, как ты». — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с Днем семьи, любви и верности.