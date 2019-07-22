В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой

В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского в понедельник, 22 июля, прокомментировали состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая упала со сцены в Москве прямо время спектакля, после чего была госпитализирована. В медицинском учреждении отметили, что состояние звезды театра и кино остается тяжелым.

«Отделение острых эндотоксикозы лежит. Состояние тяжелое», — рассказали в справочной службе.

Инна Чурикова упала со сцены во время постановки «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. После этого 75-летнюю актрису госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на перелом ребер. Коллеги не исключают, что пожилую актрису мог ослепить свет софитов. Из-за серьезных травм звезда на время была переведена в хирургическую реанимацию.

Ранее директор московского «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья артистки.