Моряк Nika Spirit о задержании Украиной их судна: «Мы ничего не нарушали»

Один из моряков российского танкера Nika Spirit рассказал подробности задержания сотрудниками Службы безопасности Украины судна в порту Измаил в Одесской области. По его словам, украинской стороне были предоставлены все необходимые документы.
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Он добавил, что примерно через сутки формальности были улажены, после чего к ним явились представители военной прокуратуры Украины.
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Он подчеркнул, что украинских правоохранителей интересовало прежнее название судна.
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Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, заявила, что задержала российское судно NEYMA, которое якобы участвовало в блокировании Керченского пролива в ноябре 2018 года, а позже было специально переименовано в Nika Spirit, чтобы его не узнали. Позже все десять моряков были отпущены, они добрались до Кишинева на автобусе и в настоящее время ожидают вылета в Москву.
Ранее капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем.