Моряк Nika Spirit о задержании Украиной их судна: «Мы ничего не нарушали»

Один из моряков российского танкера Nika Spirit рассказал подробности задержания сотрудниками Службы безопасности Украины судна в порту Измаил в Одесской области. По его словам, украинской стороне были предоставлены все необходимые документы.

« Мы заходили в порт Измаил для ремонта судна, все необходимые документы мы предоставили. В 6:00 нас должны были завести в порт, нам предоставили лоцмана, мы зашли в порт. Я не вижу никаких нарушений со стороны экипажа относительно правил захода в порт », — рассказал член экипажа.

Он добавил, что примерно через сутки формальности были улажены, после чего к ним явились представители военной прокуратуры Украины.

« Они показали свои удостоверения, начали проводить съемку. Провели обыск, изъяли документы» , — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что украинских правоохранителей интересовало прежнее название судна.

« Мы об этом не знали. Они нам объяснили, что этим судном перекрывали проход под мостом в Керченском проливе », — пояснил он.

Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, заявила, что задержала российское судно NEYMA, которое якобы участвовало в блокировании Керченского пролива в ноябре 2018 года, а позже было специально переименовано в Nika Spirit, чтобы его не узнали. Позже все десять моряков были отпущены, они добрались до Кишинева на автобусе и в настоящее время ожидают вылета в Москву.

Ранее капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем.