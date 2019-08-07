Желтый уровень опасности: Москвичей предупредили о грозах и ливнях

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице. Москвичей предупредили о значительном ухудшении погодных условий в период с 7 по 9 августа, сообщают РИА Новости.

По прогнозам метеорологов, уже вечером в среду, 7 августа, в городе ожидается гроза, а в 8-го и 9 августа — значительное увеличение осадков с усилением ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. По словам синоптиков, погодные катаклизмы объясняются мощным атлантическим циклоном, который надвигается на Москву.

«" С вечера четверга до вечера пятницы на город может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров », — сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью для РИА Новости.

Эксперт добавила, что дождь, гроза и ветер в комплексе могут представлять опасность для горожан.

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