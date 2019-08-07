Желтый уровень опасности: Москвичей предупредили о грозах и ливнях

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В среду, 7 августа, в столице ожидается ухудшение погоды.

Фото : ТАСС/Савостьянов Сергей

Тема:
Погода 3937

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице. Москвичей предупредили о значительном ухудшении погодных условий в период с 7 по 9 августа, сообщают РИА Новости.

По прогнозам метеорологов, уже вечером в среду, 7 августа, в городе ожидается гроза, а в 8-го и 9 августа — значительное увеличение осадков с усилением ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. По словам синоптиков, погодные катаклизмы объясняются мощным атлантическим циклоном, который надвигается на Москву.

«"С вечера четверга до вечера пятницы на город может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», — сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью для РИА Новости.

Эксперт добавила, что дождь, гроза и ветер в комплексе могут представлять опасность для горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая о погоде на ближайшую неделю в Москве и Петербурге.

Тема:
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