Семья Началовой надеется на помощь в установке памятника певице

Родственники скончавшейся певицы Юлии Началовой готовятся к установке памятника на могиле знаменитости. Согласно православным традициям, монумент устанавливают в годовщину смерти. Артистка ушла из жизни 16 марта 2019 года, поэтому ее родители планируют собрать денежные средства на надгробие уже к марту 2020 года.

«Я блокадница»: Облизавшая тарелку Бузова разозлила юзеров глупым заявлением

Как сообщила бывший пиар-директор певицы Анна Исаева агентству «Собеседник», отец звезды особенно озабочен проблемой установки памятника. Вместе с матерью исполнительницы он рассчитывает, что им в этом окажут помощь, поскольку на работу уйдет много финансовых средств.

По словам Исаевой, родители Началовой до сих пор не могут оправиться от трагедии и постоянно посещают ее могилу.

«Таисия и Виктор недавно были в Воронежской области, провели там две недели. Они каждый год ездят на свою родину. Вернулись — и сразу к Юле. Конечно, им очень тяжело». — поделилась пиар-директор артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Юлии Началовой Анна Исаева, благодаря активному участию в многочисленных телешоу, вступила в перепалку с подписчиками, которые упрекают ее в пиаре на имени покойной артистки.