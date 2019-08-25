Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram выложила пост с фотографией, сделанной на острове Бали, где она участвует в съемках нового романтического реалити-шоу. На снимке 33-летняя знаменитость позирует на побережье океана в розовом гидрокостюме. Рукой поющая телеведущая придерживает доску для серфинга.

«Сегодня сбылась одна моя мечта… И сразу же появилась новая цель — научиться серфить», — написала Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

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Ко всему прочему, по словам Ольги Бузовой, больше всего ей бы хотелось, чтобы рядом оказался тот мужчина, с которым она окажется на одной волне.

«Но еще больше я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, с которым мы будем на одной волне», — добавила певица.

Подписчики знаменитости в комментариях высказали ей слова поддержки, отметив, что надо немного потерпеть. Совсем чуть-чуть.

«У вас обязательно появится такой мужчина. Всему свое время»;

«Я думаю, тебе надо искать мужа не из России»;

«Осталось чуть-чуть. Потерпи», — сочувствуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю, оторвавшись на танцполе.