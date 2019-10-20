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Смерть на прииске: хроника трагической гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

, 3:52 Эфирная новость 53

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении работ, которые привели к жертвам.

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Фото, видео: ТАСС/МЧС РФ, 5-tv.ru

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Прорыв дамбы под Красноярском 38

В субботу в Красноярском крае случилась трагедия. На таежной реке Сейба в районе Восточных Саян вода прорвала дамбу возле золотодобывающей артели. Все произошло мгновенно — волна за секунды накрыла поселок. Больше всего досталась двум общежитиям, где жили почти 80 человек. По самым последним данным, погибли 15 старателей. Еще почти два десятка людей находятся в больницах. Спустя несколько часов после ЧП спасателям удалость обнаружить живыми семерых рабочих, которые считались пропавшими без вести. Еще шестерых пока ищут.

Подробности в репортаже Станислава Григорьева.

На месте, где стояли общежития вахтовиков, только вода, перемешанная с глиной. Какой чудовищной силы был этот поток, можно только представить. Четырехметровая волна ударила по хлипким строительным вагонам около шести утра, когда большинство рабочих еще спали.

Погибшие — золотодобытчики. На момент прорыва в зданиях могло находиться 80 человек.

«Проснулся от шума, толчка. Сначала подумал, что может машина врезалась, потому выглянул в окно, смотрю, тонем», — вспоминает пострадавший Андрей Чаптыков.

Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском

С поисковыми собаками, на лодках, стоя по пояс в ледяной воде щупами, спасатели метр за метром прочесывают затопленную территорию. Гористая местность, не прекращающийся снег вносят свои коррективы в их работу. Шестеро человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, найти их, задача номер один.

«Работу по установлению установления личности погибших, пострадавших усильте, ускорьте! Примите все меры. Организуйте постоянный контроль за обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации», — говорит Павел Барышев, заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пострадавших сразу же доставили в Курагинскую районную больницу. Их жизни уже ничего не угрожает.

«На данный момент в Курагинской больнице находятся девять человек. Все они в средней и легкой степени тяжести. Сейчас прибыл десант врачей и санавиации из Красноярска. Всем оказывается помощь», — рассказывает Инна Бушина, заместитель главного врача Курагинской районной больницы.

Задача следственной группы установить причины случившегося. Но для правительства Красноярского края эксплуатация объекта, похоже, стала сюрпризом. Доподлинно известно — разрешения на строительство дамбы никто не давал, проект от предприятия «Сисим», которому и принадлежит прииск, утвержден не был.

Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском

«В результате чего соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте произведены такие работы. Соответственно работы были сделаны кустарным способом. С несоблюдением всех мыслимых и немыслимых норм», — рассказывает Юрий Лапшин, первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства Красноярского края.

В офисе холдинга «Сибзолото», куда входит компания «Сисим» оперативники изымают документы. Следователи пытаются выяснить, почему компания, чей лозунг «Достойная работа вахтовым методом» не смогла создать достойных и безопасных условий для труда своих рабочих.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 216 уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть трех и более лиц», — комментирует Ольга Шаманская, старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия по взаимодействию со СМИ.

У жителей поселков, расположенных вниз по течению реки, работа прииска давно вызывала вопросы. Несколько месяцев назад в интернете появилось такое видео.

Телефоны руководства прииска сейчас молчат, сайт неожиданно перестал работать. Зато вакансии актуальны. В среднем сотрудники здесь получали 40-60 тысяч рублей. Газосварщики, разнорабочие, маркшейдеры. Сейчас решается вопрос о выплате компенсаций семьям погибших. 21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что золотодобывающим компаниям грозят проверки после ЧП с дамбой.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 38
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Золотодобывающим компаниям грозят проверки после ЧП с дамбой
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Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском
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