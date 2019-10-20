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  4. Фото с Бузовой в кустах в одном полотенце заинтриговало поклонников телезвезды

Фото с Бузовой в кустах в одном полотенце заинтриговало поклонников телезвезды

, 16:21 Фото 279

Певица сообщила, что приехала выступать в Казань.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 640

Ольга Бузова заинтриговала поклонников, выложив на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в кустах без одежды, завернутая в банное полотенце. При этом певица сообщает, что приехала с концертом в свой любимый город Казань.

Instagram @buzova86

Как пишет Утро.ру, поклонники, которые на пару дней упустили Ольгу из вида и уже начали беспокоиться, очень обрадовались новому посту и в комментариях строят догадки, где пропадала звезда. Нашлись среди комментаторов знакомые очевидцев, которые как будто видели на днях Бузову в Италии, причем якобы она отмечала там помолвку с Давидом Манукяном. Менее любопытные фанаты просто засыпали певицу комплиментами.

«Красоточка наша»;

«Красивая-то какая»;

«Прелестна!»

«Зажги на концерте, красотка!»,

«Хорошего концерта!»

«Нежная фотография», — рассыпались в комплиментах фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после премьеры клипа «Лайкер» в соцсетях бурно обсуждается предположительный роман Ольги Бузовой с YouTube-блогером Давидом Манукяном.

Тема:
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