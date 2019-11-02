Убитый глава отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии был в командировке в Москве

Глава отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагим Элджеркиев находился в командировке в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. По предварительной информации, мужчина охранял свидетеля и фигуранта одного из дел.

Запись с камеры наблюдения, в объектив которой попал момент убийства борца с экстремизмом и его брата, публиковал ранее 5-tv.ru. Мужчину и его родственника расстрелял в упор неизвестный в красно-черной куртке.

Предполагаемому преступнику удалось скрыться. В Москве разыскивают автомобиль марки BMV Х1, на котором могут скрываться злоумышленники. На место ЧП выехал начальник столичной полиции.

Это уже не первое покушение на жизнь борца с экстремизмом. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.