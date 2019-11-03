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На причастность к убийству главы начальника ЦПЭ Ингушетии предположительно проверяют 9 человек

, 9:45 Эксклюзивное видео 119

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты неизвестным вечером 2 ноября в Москве.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 14

Полицейские проверяют девять человек на причастность к расправе над начальником ЦПЭ Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее в СК рассказали новые детали этого происшествия. Официальный представитель СК России прокомментировала, что, по данным ведомства, преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору. Криминалисты Центрального аппарата СК также занимаются расследованием этого громкого убийства.

Агентство «Интерфакс» пишет, что следователям удалось установить три мобильных номера, с которых звонили предполагаемые злоумышленники. Человека, на которые они зарегистрированы, сейчас проверяют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийца выстрелил в своих жертв не менее десяти раз. По словам очевидцев, они слышали семь выстрелов и видели мужчину в красно-черной куртке на месте ЧП. Киллер появился из-за угла и открыл огонь по погибшим.

По горячим следам правоохранители установили, что киллер и двое его сообщников скрылись с места происшествия на автомобиле BMW X7, очевидцы сообщили приметы автомобиля и назвали часть государственного регистрационного знака. В городе был объявлен план «Перехват».

Прибывшие к месту парковки внедорожника полицейские задержали мужчину, который оказался владельцем машины. Однако в процесс опроса владельца BMW X7 и осмотра автомобиля выяснилось, что машина снабжена системой спутникового слежения и данные показали — иномарка не покидала место парковки с того момента, как мужчина с семьей приехал на ней, чтобы посмотреть цирковое представление. Через несколько часов после убийства Эльджаркиева в ГУ МВД по Москве заявили, что оперативные мероприятия по горячим следам никаких результатов не принесли, подозреваемые смогли покинуть столицу.

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