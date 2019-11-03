На причастность к убийству главы начальника ЦПЭ Ингушетии предположительно проверяют 9 человек

Полицейские проверяют девять человек на причастность к расправе над начальником ЦПЭ Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее в СК рассказали новые детали этого происшествия. Официальный представитель СК России прокомментировала, что, по данным ведомства, преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору. Криминалисты Центрального аппарата СК также занимаются расследованием этого громкого убийства.

Агентство «Интерфакс» пишет, что следователям удалось установить три мобильных номера, с которых звонили предполагаемые злоумышленники. Человека, на которые они зарегистрированы, сейчас проверяют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийца выстрелил в своих жертв не менее десяти раз. По словам очевидцев, они слышали семь выстрелов и видели мужчину в красно-черной куртке на месте ЧП. Киллер появился из-за угла и открыл огонь по погибшим.

По горячим следам правоохранители установили, что киллер и двое его сообщников скрылись с места происшествия на автомобиле BMW X7, очевидцы сообщили приметы автомобиля и назвали часть государственного регистрационного знака. В городе был объявлен план «Перехват».