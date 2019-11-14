Российская певица и телеведущая Ольга Бузова обеспокоила подписчиков, пишет Утро.ру. На последней фотографии звезды в Instagram, фанаты обратили внимание на шишку на правой щеке девушки и предположили, что она заболела.

«Что с правой щекой?»;

«Оля, у тебя скула убежала»;

«С челюстью что?» — поинтересовались фолловеры знаменитости.

Instagram @buzova86

Другие же и вовсе заподозрили телеведущую в беременности.

«Оленька! Вот это да, неужели ты скоро станешь мамой?! Давно пора, от души поздравляю!»;

«Оля, ты думала, мы не заметим животик?» — написали внимательные фолловеры.

Сама артистка никак не прокомментировала слухи о беременности и опасения подписчиков за ее здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что таролог предсказал Ольге Бузовой замужество в 2020 году.