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  4. Поклонники обеспокоились здоровьем Бузовой, заметив шишку на ее щеке — фото

Поклонники обеспокоились здоровьем Бузовой, заметив шишку на ее щеке — фото

, 15:05 | Мия Субботина Фото 69

Подписчики забили тревогу и просят звезду обратить внимание на здоровье.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 672

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова обеспокоила подписчиков, пишет Утро.ру. На последней фотографии звезды в Instagram, фанаты обратили внимание на шишку на правой щеке девушки и предположили, что она заболела.

«Что с правой щекой?»;

«Оля, у тебя скула убежала»;

«С челюстью что?» — поинтересовались фолловеры знаменитости.

Instagram @buzova86

Другие же и вовсе заподозрили телеведущую в беременности.

«Оленька! Вот это да, неужели ты скоро станешь мамой?! Давно пора, от души поздравляю!»;

«Оля, ты думала, мы не заметим животик?» — написали внимательные фолловеры.

Сама артистка никак не прокомментировала слухи о беременности и опасения подписчиков за ее здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что таролог предсказал Ольге Бузовой замужество в 2020 году.

Тема:
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