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Адвокат защиты: ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков

, 16:01 | Светлана Александрова 52

Ознакомление защиты с материалами уголовного дела временно приостановлено.

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Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 286 Украинский кризис 267

ФСБ России возобновила следственные действия по делу задержанных в Керченском проливе год назад моряков, в связи с чем приостановлено ознакомление защиты с материалами уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину 7 сентября украинцев.

«Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — цитирует Полозова ТАСС.

Он уточнил, что по завершении следственных действий защита вновь приступит к ознакомлению с материалами дела. Новые данные, которые появятся в ходе следствия, будут выделены в дополнительный том.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три судна ВМФ Украины, следовавшие из Черного моря в Азовское были остановлены пограничниками ФСБ России с применением оружия. 24 члена экипажа были задержаны и обвинялись в нарушении госграницы. 7 сентября все они были переданы на родину в рамках обмена арестованных граждан двух стран. 18 ноября Россия передала Украине три корабля.

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