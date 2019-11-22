Адвокат защиты: ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков

ФСБ России возобновила следственные действия по делу задержанных в Керченском проливе год назад моряков, в связи с чем приостановлено ознакомление защиты с материалами уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину 7 сентября украинцев.

«Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — цитирует Полозова ТАСС.

Он уточнил, что по завершении следственных действий защита вновь приступит к ознакомлению с материалами дела. Новые данные, которые появятся в ходе следствия, будут выделены в дополнительный том.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три судна ВМФ Украины, следовавшие из Черного моря в Азовское были остановлены пограничниками ФСБ России с применением оружия. 24 члена экипажа были задержаны и обвинялись в нарушении госграницы. 7 сентября все они были переданы на родину в рамках обмена арестованных граждан двух стран. 18 ноября Россия передала Украине три корабля.