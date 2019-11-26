Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

Яна Поплавская раскритиковала эпатажные свадьбы звезд, пишет «СтарХит». 52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.

Первая в 2007 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. Свое бракосочетание балерина впоследствии сравнивала со свадьбой британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На праздничные гуляния и церемонию в Екатерининском дворце ушло 1,5 миллиона евро.

Светская львица Ксения Собчак сочеталась браком с режиссером Константином Богомоловым в 2019-м. Свадьба прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, храме Большое Вознесение и ТК «Петровский пассаж». Торжества обошлись супругам в 16 миллионов рублей. Притом, что стол во время банкета оказался довольно скромным. Больше всего этот день запомнился проездом новобрачных по столице в катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Примечательно, что та же Анастасия Волочкова отказалась явиться на эту свадьбу, назвав ее пиар-акцией, шоу и вакханалией.

«Меня вся эта „шняга“ вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: „Зачем?“ Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — прокомментировала Поплавская.

Сама «Красная шапочка» отечественного кино сыграет свадьбу следующей весной. Избранником актрисы стал радиоведущий Евгений Яковлев. Звездная пара совместит торжество с новосельем в подмосковном поселке Алешино. И как обещает сама актриса, посиделки с родными, по меркам звезд российского шоу-бизнеса, пройдут скромно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская согласилась выйти замуж на пятом году отношений.