«Спасибо этому парню!»: Олег Газманов о подвиге иркутского школьника

Звезды российской эстрады принимают участие во флешмобе, в котором выражают благодарность иркутскому школьнику-герою Вячеславу Дорошенко, спасшему девятилетнюю девочку от педофила.

Певец и композитор Олег Газманов отметил, что родителям маленькой жительницы Иркутска повезло, что 16-летний парень и 28-летний работник завода Глеб Сизых оказались поблизости.

«Я хочу сказать огромное спасибо этому парню и огромное счастье для родителей этой девочки, что он оказался рядом, что оказался рядом тот постарше мужчина, которые спасли», — сказал Олег Газманов.

Лидер рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев, узнав о произошедшем, признался, что поступок иркутских героев вызвал у него огромное восхищение.

«Восхищение таким поступком. Эта отзывчивость, эта готовность, неравнодушие, понимание ситуации, милосердие, там много всего, что мне не хватает. Поэтому я с большим восхищением отношусь к такого рода поступкам», — сказал Игорь Журавлев.

Заслуженный артист РФ, музыкант Александр Ф. Скляр, говоря о спасении девятилетней жительницы Иркутска, отметил, что в настоящее время обществу не хватает известий о подобного рода благородных поступках.

Лидер группы «Ва-БанкЪ» подчеркнул, ему приятно осознавать, что у людей сохранилось чувство участия.

«Недостаточно мы слышим о таких благородных хороших поступках. Мы всегда ждем чего-то, ну, если не героического, то, по крайней мере, нам всегда приятно увидеть лишний раз, что есть в нас еще живое, человеческое чувство участия. Каждый раз, когда мы это видим, нам, конечно, от этого становится на душе чуточку легче. Значит не все так плохо!» — заключил Александр Ф. Скляр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутский школьник-герой Вячеслав Дорошенко, прославившийся на всю страну после спасения девочки из рук насильника, вручил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко пояс чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе.