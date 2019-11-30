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«Миш, пролетел над гнездом кукушки?»: Слова Емельяненко к Кокляеву позабавили зрителей

, 11:26 | Нюра Незванова Видео 177

Пауэрлифтер признался, что несмотря на поражение от бойца ММА, рад, что принял участие в поединке.

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Фото, видео: Ren.tv

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 25

Диалог, который произошел между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым после поединка года, состоявшегося на ВТБ «Арене», позабавил зрителей. Бой по боксерским правилам закончился в конце первого раунда на третьей минуте поражением тяжеловеса.

Михаил заверил, что несмотря на завершение поединка не в его пользу, он рад, что принял в нем участие.

«Друзья, все равно сегодня знаменательный день, было великолепно. Я по совету Александра на пресс-конференции начинаю и бороться, потому что слышал, что он даст мне реванш в ММА. Правильно, Сань? Скажу словами героя кинофильма „Пролетая над гнездом кукушки“, когда он с друзьями поспорил, что оторвет в палате от пола раковину. У него это не получилось, но он сказал: „Зато я-то попробовал!“ Вот и я попробовал», — сказал Кокляев.

Александр Емельяненко в ответ парировал:

«Миш, скажи честно, ты сам-то сегодня пролетел над гнездом кукушки?»

«Я пролетел над гнездом кукушки, над уникальным гнездом. Такого больше не будет. Такой бой мы сделали на планете впервые. Мы собрали большой бой, спасибо организаторам и зрителям», — сказал Кокляев.

Емельяненко же в ответ извинился перед тяжеловесом за столь быстрый нокаут и заявил, что готов драться «с большим количеством таких желающих людей».

Пояс чемпиона бойцу вручил Вячеслав Дорошенко — мальчик из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника, и тем самым прославился на всю страну.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 25
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