«Миш, пролетел над гнездом кукушки?»: Слова Емельяненко к Кокляеву позабавили зрителей

Диалог, который произошел между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым после поединка года, состоявшегося на ВТБ «Арене», позабавил зрителей. Бой по боксерским правилам закончился в конце первого раунда на третьей минуте поражением тяжеловеса.

Михаил заверил, что несмотря на завершение поединка не в его пользу, он рад, что принял в нем участие.

«Друзья, все равно сегодня знаменательный день, было великолепно. Я по совету Александра на пресс-конференции начинаю и бороться, потому что слышал, что он даст мне реванш в ММА. Правильно, Сань? Скажу словами героя кинофильма „Пролетая над гнездом кукушки“, когда он с друзьями поспорил, что оторвет в палате от пола раковину. У него это не получилось, но он сказал: „Зато я-то попробовал!“ Вот и я попробовал» , — сказал Кокляев.

Александр Емельяненко в ответ парировал:

«Миш, скажи честно, ты сам-то сегодня пролетел над гнездом кукушки?»

«Я пролетел над гнездом кукушки, над уникальным гнездом. Такого больше не будет. Такой бой мы сделали на планете впервые. Мы собрали большой бой, спасибо организаторам и зрителям», — сказал Кокляев.

Емельяненко же в ответ извинился перед тяжеловесом за столь быстрый нокаут и заявил, что готов драться «с большим количеством таких желающих людей».

Пояс чемпиона бойцу вручил Вячеслав Дорошенко — мальчик из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника, и тем самым прославился на всю страну.