«Миш, пролетел над гнездом кукушки?»: Слова Емельяненко к Кокляеву позабавили зрителей

Диалог, который произошел между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым после поединка года, состоявшегося на ВТБ «Арене», позабавил зрителей. Бой по боксерским правилам закончился в конце первого раунда на третьей минуте поражением тяжеловеса.
Михаил заверил, что несмотря на завершение поединка не в его пользу, он рад, что принял в нем участие.
Александр Емельяненко в ответ парировал:
Емельяненко же в ответ извинился перед тяжеловесом за столь быстрый нокаут и заявил, что готов драться «с большим количеством таких желающих людей».
Пояс чемпиона бойцу вручил Вячеслав Дорошенко — мальчик из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника, и тем самым прославился на всю страну.