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«Было бы в мире больше таких людей, как вы»: Валерия о подвиге Дорошенко и Сизых

, 20:55 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 27

Поп-исполнительница восхитилась мужеством молодых людей, которые спасли девятилетнюю девочку в Иркутске от насильника.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

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Российская эстрадная певица Валерия поблагодарила 16-летнего Вячеслава Дорошенко и Глеба Сизых, которые спасли девятилетнюю девочку от педофила в Иркутске. Насильник уже затащил малышку в автомобиль, когда молодые люди заметили это и бросились в погоню за злоумышленником. Увидев их, мужчина, высадил ребенка из машины.

По словам Валерии, миру нужны такие самоотверженные герои.

«Я хочу поблагодарить двух замечательных парней — Славу Дорошенко и Глеба Сизых — за подвиг, настоящий мужской поступок. Спасибо вам большое, что вас родители такими воспитали. И как было бы здорово, если бы в нашем обществе, нашем мире было больше таких людей, как вы», — отметила артистка.

Мнение исполнительницы по поводу подвига иркутского школьника разделили многие российские знаменитости. Свое восхищение поступком мальчика выразили многие мировые звезды.

В знак благодарности иркутскому герою организаторы поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пригласили его на бой, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Будучи одним из специальных гостей турнира, мальчик был удостоен чести вручить победителю чемпионский пояс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.

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