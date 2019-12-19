Кардиолог объяснила опасность аномально теплой зимы для здоровья россиян

Врач-кардиолог Наталья Насибуллина рассказала, какими опасностями для здоровья россиян грозит аномально теплая зима. Эксперт дала рекомендации, которые помогут пережить климатический кризис без вреда для самочувствия.

По словам кардиолога, непростые погодные условия, в частности, снижение атмосферного давления тяжело переносятся людьми, страдающими пониженным или повышенным внутричерепным давлением.

«Появляются мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. Аллергики тоже испытывают проблемы со здоровьем. Также обостряются инфекционные осложнения и простудные», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Климатические аномалии также приводят к изменению обмена веществ, нарушению сна и биоритмов, что может стать причиной хронического стресса, усталости и неврозов.

Наталья Насибуллина советует россиянам быть внимательнее к собственному организму в непростые периоды: уделять время массажу, аккуратно закаляться, правильно питаться и не нарушать режим сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики обещают аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом.