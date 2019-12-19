Путин попросил журналистов не устраивать «восточный базар» на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конфеоенции в Москве попросил журналистов не устраивать «восточный базар», а соблюдать правила проведения мероприятия. Глава РФ обратился с подобным призывом к аудитории после того, как один из корреспондентов, не соблюдая очередь, выкрикнул вопрос из зала.

«Давайте мы так сделаем. Сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнется такой восточный базар и никакого диалога не выйдет», — обратился российский лидер к журналисту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, попросил участников конференции проявлять уважение друг к другу.

В Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которую аккредитовано рекордное число журналистов — 1 895 человек. Традиционно, большинство из них представляют регионы РФ. Кроме того, как всегда, присутствуют многочисленные представители зарубежных СМИ.

Это уже 15-я пресс-конференция Путина — на первое мероприятие в таком формате было аккредитовано более 500 журналистов. В 2018 году был установлен рекорд по числу работающих на большой пресс-конференции Путина репортеров — 1 702 человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тарифах на авиабилеты на Камчатку.