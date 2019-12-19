«Выстрелы очередью»: очевидец рассказал о стрельбе в центре Москвы

Свидетель стрельбы в центре Москвы рассказал детали произошедшего. По его словам, он слышал не одиночные выстрелы, а целую очередь.

«Я услышал выстрелы еще на Кузнецком мосту, не доходя до метро. Потом я перешел в сторону Лубянки, к магазину детскому. Увидел, как машина подъехала к светофору, выстрелы продолжались, очередью. Я понял, что это никакой не салют. Подъехала машина простая, из нее вылезли парни и сказали: «Не идите туда, стреляют. На место ехало большое количество полицейских машин, скорые», — рассказал он 5-tv.ru.

Стрельба произошла в самом центре столицы вечером 19 декабря. Злоумышленник открыл огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12. Как стало известно 5-tv.ru, он стрелял из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного «Калашникова».

В результате перестрелки, по информации ФСБ, погиб один сотрудник Федеральной службы охраны. Еще пятеро, по данным Минздрава, получили ранения.

Благодаря быстрым действиям силовиков и работе сотрудников спецслужб жертв среди прохожих удалось избежать. После стрельбы в Москве был объявлен план «Сирена». Место ЧП быстро кружили, на Большой Лубянке было перекрыто движение транспорта. Очевидцы рассказали, что сотрудники правоохранительных органов просили прохожих не подходить к опасной территории, где проводилась спецоперация.

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в центре столицы — на улице Большая Лубянка, нейтрализован. Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники СОБР, «Гром», Росгвардии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы.