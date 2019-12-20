  1. Пятый канал
  4. Стихийный мемориал у здания ФСБ: россияне приносят на Лубянку цветы

Стихийный мемориал у здания ФСБ: россияне приносят на Лубянку цветы

, 10:16 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 217

На месте до сих пор сметают осколки после вчерашнего происшествия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 30

После стрельбы у здания ФСБ россияне устроили на Лубянке стихийный мемориал. Люди приносят туда цветы, а уборщики до сих пор собирают осколки. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Злоумышленник открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности. В результате трагедии погиб один сотрудник спецслужб, еще пятеро человек пострадали. Устроивший стрельбу был ликвидирован.

Личность нападавшего установлена — им оказался житель Подольска Евгений Манюров. Мужчина проживал в квартире вместе с матерью и встречался с девушкой из столицы. Он увлекался стрельбой в тире, где тренировался с охотничьим карабином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына. 

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 30
20 дек
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото последствий стрельбы у здания ФСБ
20 дек
«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
20 дек
«Тихий, доброжелательный»: соседка об устроившем стрельбу на Лубянке у здания ФСБ
20 дек
Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке
20 дек
Стрельба у здания ФСБ в Москве: хронология событий
20 дек
Стала известна личность напавшего на ФСБ в Москве
20 дек
Эксклюзивное фото напавшего на здание ФСБ в Москве
19 дек
Видео со спасением пострадавших в результате стрельбы в Москве
19 дек
В СКР уточнили число пострадавших в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве
19 дек
Робот-сапер обследует возможный автомобиль напавшего на здание ФСБ в Москве

Читайте также

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

11:22
У волейболиста «Зенита» и сборной России угнали Cadillac за 3,5 миллиона рублей
11:21
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
11:05
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» бросил дочь из-за измен жены
10:51
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото последствий стрельбы у здания ФСБ
10:39
Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы
10:31
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Святослава Вороны

Сейчас читают

«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]