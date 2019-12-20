Стихийный мемориал у здания ФСБ: россияне приносят на Лубянку цветы

После стрельбы у здания ФСБ россияне устроили на Лубянке стихийный мемориал. Люди приносят туда цветы, а уборщики до сих пор собирают осколки. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Злоумышленник открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности. В результате трагедии погиб один сотрудник спецслужб, еще пятеро человек пострадали. Устроивший стрельбу был ликвидирован.

Личность нападавшего установлена — им оказался житель Подольска Евгений Манюров. Мужчина проживал в квартире вместе с матерью и встречался с девушкой из столицы. Он увлекался стрельбой в тире, где тренировался с охотничьим карабином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.