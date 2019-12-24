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  4. «Ну, должна. Дальше что?»: мать Бузовой рассказала о долге дочки за коммуналку

«Ну, должна. Дальше что?»: мать Бузовой рассказала о долге дочки за коммуналку

, 13:17 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 3 506

Певица задолжала за коммунальные услуги в питерской квартире около десяти тысяч рублей.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 719

Мать Ольги Бузовой Ирина прокомментировала новость о том, что ее дочь задолжала по коммунальным платежам в квартире в Санкт-Петербурге порядка десяти тысяч рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте судебных приставов. Сообщается, что долг поп-дивы за коммуналку образовался перед управляющей компанией «Космосервис».

«Задолженность на сайте госуслуг в составе десяти тысяч — это что, угроза национальной безопасности? Я просто сама иногда туда смотрю. Понимаю, если бы она миллионы должна была. А по поводу десяти тысяч — столько брызг шампанского! Люди ГИБДД не платят, квартплату 300 тысяч, а десять тысяч — все возбудились!» — высказалась возмущенная родительница звезды.

Ирина Бузова рассказала, что ее дочь не появляется в питерской квартире. Платежные квитанции оттуда обычно забирает ее мама. Женщина утверждает — у управляющей компании к певице нет никаких судебных претензий.

«Квитанции не всегда доходят в ящик. Не всегда квитанции доходят до потребителя. Позвоните в „Космосервис“. Никаких судебных исков нет. Ну, должна десять тысяч, дальше что?» — резюмировала мама поп-дивы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РR-агент Ольги Бузовой прокомментировал долг певицы за коммуналку.

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