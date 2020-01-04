Кропотливый ручной труд и новейшие технологии: как создавались эффекты «Вторжения»

На экраны наконец-то вышел один из самых ожидаемых российских фильмов — «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина стала продолжением сюжета «Притяжения» 2017 года.

Особенное внимание в ленте стоит уделить графике — для создания фильма использовались как уникальные авторские технологии работавшей над картиной студии, так и кропотливый ручной труд. Так, например, город, в котором разворачивается сюжет, фактически «собрала» программа от Main Road Post — студии, которая занималась графикой и спецэффектами «Вторжения».

«Мы этими вещами заинтересовались еще на фильме „Обитаемый остров“ того же Федора Бондарчука. Наша студия тогда была еще маленькой, человек десять, и мы делали все кадры, связанные с имперским городом. Задачи большие, а людей мало. Вручную собирать по домику весь город — задача неблагодарная. Поэтому сделали архитектурные болванки, из которых по карте и собирался весь город», — рассказывает один из совладельцев студии Арман Яхин.

За последние годы технология была существенно доработана. Уже к работе над «Притяжением» дома стали собираться не из общих болванок, а из заготовок отдельных этажей. Специалисты компании даже раздобыли алгоритм трафика города, который был взят в качестве прототипа. Автомобили в картине стали ездить как в реальном населенном пункте: реагировать друг на друга, подавать сигналы.

Во «Вторжении» Main Road Post поставили себе новую задачу — сделать город максимально похожим на Москву. Сотрудники студии перенесли на экран максимальное количество особенностей столицы — нашли даже подробные карты с высотами. Некоторым москвичам при желании даже удастся разглядеть в кадре собственный дом.

Особое внимание создатели графики уделяют деталям, сообщает «Популярная механика». Например, когда в кадре падает летающая тарелка, на заднем плане прорисован автобус, который пытается во что бы то ни стало покинуть мост.

Зрителям «Вторжения» стоит присмотреться к облакам в фильме. Трудно поверить, но нарисованы они вручную, как и самолеты, которые появляются в ленте. Еще один владелец студии — Михаил Лесин — большой фанат авиации и неба. Он подробно разъяснил команде движение каждой детали каждого воздушного судна, как бликует солнце и как в действительности выглядела бы каждая царапина борта.

Восхищения заслуживает и анимация пришельца: по задумке фильма, в андроидном теле инопланетянина находится еще одна жизнь, но до определенного сюжетного поворота об этом никому неизвестно. Сама пришельческая технология должна выглядеть как абсолютно живая, поэтому каждое ее движение соответствует принципам анатомии. Изображение пришельца создавалось послойно.

«Мы впервые для себя использовали динамические мышцы, когда делается скелет, потом на него навешивается мышечная структура, которая „симулится“ — он двинулся, потом мышцы дают вторичную анимацию. Дают массу и вес, увеличиваются в объеме. Что-то швырнул — мышцы дернулись», — объясняют в студии.

При этом технология оказалась слишком сложной для того, чтобы движения пришельца контролировались программой — вся кинематика движения скрупулезно создана вручную специалистами студии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Старшенбаум рассказала, как во «Вторжении» женщине доверили спасение мира.