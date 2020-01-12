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«Счастье любит тишину?»: Манукян приехал к Бузовой в Таиланд — видео

, 8:56 | Ниса Мурзанаева Видео 89

Поп-дива поделилась с подписчиками нежным видео, которое некоторым показалось чересчур интимным для публикации.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 741

Ольга Бузова поделилась с подписчиками трогательным видео из отпуска. Артистка проводит зимние каникулы в Таиланде в компании друзей. С недавних пор фанаты суперзвезды стали беспокоиться — где же пропадает ее возлюбленный Давид Манукян?

Наконец, певица развеяла страхи поклонников и поделилась кадрами, на которых запечатлен момент приезда ее избранника на курорт.

«Приехал мой ням-ням», — подписала пост знаменитость.

Instagram @buzova86

Поклонники пришли в восторг от милого видео, на котором Ольга Бузова и Давид Манукян нежно обнимают и целуют друг друга. В комментариях под публикацией «отметились» сразу несколько звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, модель Виктория Боня решила публично порадоваться за влюбленных.

«Ну, наконец-то все встало на свои места! Заслуженное счастье!» — написала Боня.

Большинство фанатов поп-дивы восхитились нежными чувствами парочки. Однако некоторые подписчики исполнительницы посчитали кадры постановочными.

«Очень наигранно»;

«Обязательно с камерой в руках? Все для публики?»

«И сразу снимать… А как же „счастье любит тишину“?» — высказались злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Ольги Бузовой «потеряли» возлюбленного звезды.

Тема:
Ольга Бузова 741
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