Мощные снегопады накрыли десятки регионов России

Непогода бушует в десятках регионов России. Метели и плохая видимость привели к заторам и авариям на федеральных трассах. На Камчатке бушует циклон с Тихого океана. В некоторых поселках жители потеряли собственные машины под сугробами. А на севере Красноярского края дороги парализовала так называемая «черная пурга». В самом центре стихии оказался Норильск. Скорость ветра там достигает 40 метров в секунду и буквально сбивает пешеходов с ног.

В Ленинградской области из-за сильного гололеда — массовые аварии. На Киевском шоссе столкнулись сразу девять автомобилей, в том числе и пассажирский транспорт. На месте происшествия побывал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев.

Груда обломков и около десятка разбитых автомобилей, которые до сих пор не успели эвакуировать. Именно так уже после рассвета выглядит место массового ДТП на выезде из Петербурга. Ранним утром эти аварии буквально парализовали движение на одной из главных магистралей Ленинградской области. На месте продолжают работать сотрудники МВД и скорой помощи.

По предварительным данным, сразу три ДТП произошли утром с разницей всего в десять минут. Среди пострадавших легковые машины, пассажирский автобус маршрута «Санкт-Петербург — Псков». В этом «дне жестянщика» водители винят обледеневшую трассу: по их словам, тормозить во время заносов попросту не успевали.

«Захожу за поворот и вижу кучу машин. Торможу, а меня просто как на катке катит машину. Мне пришлось въехать в фуру с прицепом», — рассказывает водитель Сергей Третьяков.

Сергею Третьякову еще повезло, он отделался легким испугом. Его машина пострадала едва ли не меньше, чем все остальные, но ремонта — на 200 тысяч минимум.

Больше всего повреждений во время утренней серии ДТП получил автомобиль марки Volvo. Передняя часть машины полностью смята, еще один удар пришелся на левую сторону, в район пассажирской двери. В самом салоне до сих пор находится подушка безопасности со следами крови — столкновение было просто невероятной силы.

По предварительным данным, в результате аварий травмы различной степени тяжести получили три человека. Одного из них — гражданина Литвы, водителя того самого Volvo — под конвоем МВД доставили в ближайшую больницу, где уже оказывают необходимую помощь.

«Тяжелых пострадавших в этом ДТП нет, остальные данные происшествия уточняются. На момент осмотра дорога обработана антигололедной смесью», — прокомментировал ситуацию командир взвода ДПС ГИБДД Юрий Кривошеин.

Теперь сотрудникам МВД предстоит выяснить причины серии аварий. Полицейские уже беседуют с водителями, а отдельные вопросы планируют задать работникам коммунальных служб. По словам пострадавших, этот участок дороги начали обрабатывать реагентом только после ДТП.