Литовский депутат предлагает праздновать день взятия Москвы в 1610 году

Депутат литовского сейма, историк Арвидас Анушаускас предложил праздновать день взятия Москвы польско-литовскими войсками в октябре 1610 года. На своей странице в Facebook политик написал, что это был бы хороший повод вспомнить события 410-летней давности.

«В то же время мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства», — добавил Анушаускас.

facebook @ Arvydas-Anušauskas

Польско-литовские войска вошли в Москву в ходе русско-польской войны 1609–1618 годов, стояли там два года и были изгнаны ополчением под командованием Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В историю этот период вошел под названием Смутное время. Дата изгнания захватчиков из Китай-города отмечается в России как День народного единства.

Ранее стало известно, что Польша не будет официально отмечать 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков 17 января.