Новый бойфренд Ольги Бузовой высмеял любимую за незнание английского языка

Телеведущая Ольга Бузова вместе с новым возлюбленным отдыхает в роскошном куротном отеле Trisara в Таиланде. В последних сторис в блоге своего избранника, она шокировала поклонников не только своими хамскими восклицаниями, но и скудными познаниями иностранного языка.

На кадрах, девушка нервничает и, видимо, судорожно пытается что-то объяснить работникам отеля. Но все старания певицы заканчиваются провалом — языковой барьер берет верх и Ольга, срываясь, выдает нецензурное слово. Тем временем, за происходящим наблюдает Давид Манукян. Он явно приходит в восторг от сердитой Бузовой.

«30 минут пытается заказать вазу для цветов, психанула в конце. Смотри продолжение», — шутливо написал блогер.

Instagram @dava_m

Как истинный джентельмен, он берет ситуацию в свои руки и мгновенно решает проблему. Вот только знаниями английского знаменитость тоже не может похвастаться — типичный русский акцент молодого человека оставляет желать лучшего.

«На русском заказал за 15 секунд, но это только с вазой так быстро», — смеется Манукян.

Ольга Бузова перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном. Молодой человек преподносит телеведущей роскошные подарки, заваливает огромными букетами цветов и окружает девушку любовью и заботой. На новогодние праздники пара поехала отдыхать в Куршевель.

Ранее 5-tv.ru писал, что число подписчиков на Instagram Ольги Бузовой достигло 18 миллионов человек.