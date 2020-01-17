ТОП-5 одинаковых подарков Дмитрия Тарасова для Бузовой и Костенко

За отношениями Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова пристально следила общественность и замечала каждый шикарный подарок футболиста своей избраннице. Экс-участница «Дома-2» также не отставала от мужа и старалась радовать его милыми сюрпризами.

После свадьбы конфетно-букетный период только набрал обороты. Однако сказке пришел конец, когда, по словам Ольги, в жизни избранника появилась любовница.

После громкого развода Тарасов женился на второй вице-мисс Россия Анастасии Костенко. Сейчас он не вспоминает о прошлом браке и щедро одаривает 25-летнюю спутницу дорогими презентами. Правда, как бы не старался спортсмен вычеркнуть прошлое из памяти, оно все равно дает о себе знать. Поклонники давно заметили, что в очередном союзе Тарасову порой не хватает фантазии, ведь он дарит Анастасии те же подарки, что и Ольге.

Автомобиль

За год до расставания Дмитрий Тарасов преподнес Бузовой ключи от шикарного автомобиля, который обошелся футболисту почти в восемь миллионов рублей. Телеведущая тогда была в восторге от презента и не подозревала, что белый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe станет предметом спора. Во время расставания спортсмен потребовал подарок обратно.

«Я хотела у него выкупить эту машину, он сказал „нет“. Мне девочки предлагали подложить туда тухлые яйца, но я вернула ее чистой», — вспоминала артистка.

Новой возлюбленной Тарасов также подарил роскошный Mercedes. Анастасия похвасталась в Instagram подарком от щедрого кавалера, а наблюдательные поклонники заметили странное сходство этого авто с машиной Бузовой. По мнению некоторых, футболист просто передарил транспортное средство.

«Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать», — писала Костенко, делясь фотографией из салона машины.

Instagram @buzova86, @kostenko.94

Сумка

В День всех влюбленных Бузова рассказала поклонникам об очередном сюрпризе от мужа. В знак нежных чувств Тарасов подарил ей красный рюкзак Chanel стоимостью более 200 тысяч рублей. Снимок аксессуара звезда телестройки сопроводила трогательными признаниями в любви, а также словами благодарности мужу.

Верным люксовому бренду футболист остался и с новой возлюбленной. Полузащитник порадовал будущую супругу сразу двумя обновками: легендарной сумкой на цепочке и кошельком. Снимками дорогих аксессуаров вице-мисс Россия 2014 года делилась в соцсети.

«Спасибо тебе за все», — радовалась модель.

Instagram @buzova86, @kostenko.94

Цветы и шарики

Также Тарасов одаривал Бузову букетами, правда, с необычным дополнением — воздушными шариками. Причем футболист осыпал избранницу десятками, а порой и сотнями бутонов. Однажды супруг преподнес изумленной Оле сразу тысячу роз, которые заняли почти всю гостиную. По словам звезды, она была шокирована.

«Цветы в мою квартиру вносили пятеро человек», — делилась эмоциями знаменитость.

Также Дмитрий оказывает знаки внимания и Костенко. В честь ее дня рождения футболист прислал ей 25 букетов из роз, не забыв украсить их разноцветными шарами.

«Ну что за мужчина? Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Для меня ты самый лучший», — благодарила супруга Анастасия.

Instagram @buzova86, @kostenko.94

Огромный букет роз

В 2016 году Ольга Бузова взбудоражила поклонников пикантным фото. В кадре обнаженная телеведущая пряталась за букетом внушительного размера. Она призналась, что супруг подготовил его в честь пятилетия их знакомства. Звезда была в полном восторге от жеста избранника, чувствуя себя особенно желанной.

«Он наполнил всю мою жизнь приятными сюрпризами», — радовалась артистка.

Букет высотой с человеческий рост также достался и его новой жене. Розы 32-летний Дмитрий подарил в благодарность за будущую наследницу, когда модель находилась на 20 неделе беременности.

«Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось», — говорила Анастасия о втором ребенке.

Instagram @buzova86, @kostenko.94

Песни

Помимо таланта в спорте, Тарасов обладает еще и прекрасным голосом. На 30-летие Ольги футболист посвятил ей песню собственного сочинения под названием «Моя». Бузова отмечала, что была крайне удивлена поступком избранника, ведь ранее он боялся подходить к микрофону.

Музыкальное настроение не оставило футболиста и в отношениях с Костенко. На свой день рождения Дмитрий исполнил сингл Мота «Понедельник–вторник», нежно смотря избраннице в глаза. Многие отметили певческий талант спортсмена и предположили, что тот вслед за бывшей супругой начнет карьеру артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко рассекретила пол будущего ребенка.