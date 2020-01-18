Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.

Чтобы «подколоть» певицу, знаменитость выложила кадр с фотосессии с провокационным заголовком: «Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь». Звезда опубликовала скриншот этой «статьи» в сторис в своем Instagram.

«Вы меня с кем-то перепутали», — подписала кадр ведущая телепроекта «Дом-2».

Insytagram @borodylia

Подписчики решили, что это явный намек на Бузову. Поскольку во время отдыха в Таиланде вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном, фолловеры заметили, что формы телезвезды изменились. К слову, даже бойфренд звезды пошутил и сказал, что Ольга «что-то накачала».

Ранее Бузова не стеснялась своего небольшого бюста и заявляла, что не будет обращаться к врачам, чтобы увеличить грудь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужа Бородиной признали лучшим писателем.