  1. Пятый канал
  4. Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

, 17:33 | Мия Субботина Фото 75

Телеведущая выложила фотографию с провокационным заголовком в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Тема:
Ольга Бузова 755

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.

Чтобы «подколоть» певицу, знаменитость выложила кадр с фотосессии с провокационным заголовком: «Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь». Звезда опубликовала скриншот этой «статьи» в сторис в своем Instagram.

«Вы меня с кем-то перепутали», — подписала кадр ведущая телепроекта «Дом-2».

Insytagram @borodylia

Подписчики решили, что это явный намек на Бузову. Поскольку во время отдыха в Таиланде вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном, фолловеры заметили, что формы телезвезды изменились. К слову, даже бойфренд звезды пошутил и сказал, что Ольга «что-то накачала».

Ранее Бузова не стеснялась своего небольшого бюста и заявляла, что не будет обращаться к врачам, чтобы увеличить грудь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужа Бородиной признали лучшим писателем.

Тема:
Ольга Бузова 755
17 янв
Фотошоп или пластика? Фанаты Ольги Бузовой решили, что певица увеличила грудь
17 янв
ТОП-5 одинаковых подарков Дмитрия Тарасова для Бузовой и Костенко
17 янв
Давид Манукян высмеял слухи об избиении Ольги Бузовой
16 янв
Давид Манукян отреагировал на слухи о расставании с Ольгой Бузовой
15 янв
«После устриц и тартаров»: Манукян устроил Бузовой «романтик» с дошираком
15 янв
«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой
15 янв
От мачо до дредастого рэпера: как изменился Давид Манукян за три года
14 янв
Новый бойфренд Ольги Бузовой высмеял любимую за незнание английского языка
14 янв
Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров
14 янв
«Все как с Тарасовым!»: Фанаты умоляют Бузову бросить Манукяна, пока не поздно

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

17:40
Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми
17:33
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
17:25
Акция «Свеча памяти» по случаю 77-летия со Дня прорыва блокады прошла в Петербурге
17:18
Пугачева заявила, что песни Николаева помогали ей пережить расставания с мужьями
17:11
«Выгул слона»: Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 в Египте
17:06
Путин пообещал поддержать мобильное приложение ОНФ для помощи ветеранам

Сейчас читают

«С ней уроки делал»: Петербурженка передала привет Путину через соседа
«Когда выпивал — становился невыносим»: вдова Караченцова решилась на откровение
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]