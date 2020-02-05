Мать Бузовой устроила истерику в зале суда

Истерику устроила Ирина Бузова в зале суда по делу о краже ценностей из ее петербургской квартиры на набережной Карповки. Как уточняет 78.ru, женщина переживает из-за пропавших сережек ее дочери Ольги и других дорогостоящих, а главное — памятных вещей: жемчужного ожерелья и браслетов, комплекта из белого золота, часов Philip Stein, платка Gucci, мужской пижамы и ожерелья Bulgari.

«Я копила это всю жизнь. Это вещи, которые не вернуть ни за какие деньги. Мамин подарок. Да, деньги тоже с неба не падают. Золото советское, кулон, который я купила, когда мне 16 лет было. Сережки с первой зарплаты, часы отца», — цитирует интернет-издание Бузову. Об украденных предметах она говорила сквозь слезы.

Как сообщал 5-tv.ru, квартиру матери российской поп-звезды обокрали 11 августа. Сообщалось, что вор проник в помещение через открытое окно. Сама Бузова утверждала, что окно выломали. В это время она находилась с родными в Крыму. В квартире злоумышленник проверил все коробки, взял деньги, драгоценности и наручные часы.

Заседание по делу отложили на неделю в связи с эвакуацией суда после анонимного звонка.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Бузовой рассказала о школьной травле певицы.