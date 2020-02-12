Десятки рейсов этим утром задержали в аэропорту Владивостока. Причиной стал сильный туман в приморской столице. Несколько лайнеров направили на запасной аэродром в Хабаровск. Синоптики говорят, погода не радует. По прогнозам ожидаются не только туман, но и метели на всей территории Дальнего Востока.

Снег с дождем пришли на смену морозам в Крыму. Вторые сутки в регионе бушует мощный шторм. Десятки населенных пунктов остались без света. В Ялте на глазах у прохожих под воду ушла парусная яхта — судно раскололось от удара о пирс. МЧС просит туристов и местных жителей не приближаться к берегу.

Пришла непогода и в Подмосковье. Регион накрыла метель. Ветер — до 20-ти метров в секунду. Уборочная техника работает в усиленном режиме. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.