Шторм, туман и снег с дождем — погода не радует жителей России

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Светлана Шевченко
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Синоптики отмечают, что в ближайшее время погода не наладится, а только ухудшится.

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Фото, видео: atr.ua, 5-tv.ru

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Погода 4225

Десятки рейсов этим утром задержали в аэропорту Владивостока. Причиной стал сильный туман в приморской столице. Несколько лайнеров направили на запасной аэродром в Хабаровск. Синоптики говорят, погода не радует. По прогнозам ожидаются не только туман, но и метели на всей территории Дальнего Востока.

Снег с дождем пришли на смену морозам в Крыму. Вторые сутки в регионе бушует мощный шторм. Десятки населенных пунктов остались без света. В Ялте на глазах у прохожих под воду ушла парусная яхта — судно раскололось от удара о пирс. МЧС просит туристов и местных жителей не приближаться к берегу.

Пришла непогода и в Подмосковье. Регион накрыла метель. Ветер — до 20-ти метров в секунду. Уборочная техника работает в усиленном режиме. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

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