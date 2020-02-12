Шторм, туман и снег с дождем — погода не радует жителей России
Синоптики отмечают, что в ближайшее время погода не наладится, а только ухудшится.
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Фото, видео: atr.ua, 5-tv.ru
Десятки рейсов этим утром задержали в аэропорту Владивостока. Причиной стал сильный туман в приморской столице. Несколько лайнеров направили на запасной аэродром в Хабаровск. Синоптики говорят, погода не радует. По прогнозам ожидаются не только туман, но и метели на всей территории Дальнего Востока.
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