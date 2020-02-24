25 февраля: что и можно и нельзя делать в Алексеев день или Заигрыш
Главное в этот день — никому не причинить зла. Иначе наказание будет суровым.
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Фото, видео: www.globallookpress.com
С 24 февраля по 1 марта православные отмечают Масленичную неделю. Многие считают, что Масленица — это лишь повод покушать блинов. Однако каждый день на этой неделе имеет свое особенное значение.
Так, 25 февраля русская церковь отмечает день святого Алексея. Кроме того, в народе этот день масленичной недели называют «Заигрыш». По сказаниям, именного сегодня каждая женщина способна сделать свою семью по-настоящему счастливой и богатой. Однако стоит не забывать: даже в благодатное время есть список того, что делать категорически запрещено.
Обычаи и приметы
Во-первых, согласно поверью, в ночь с 24 на 25 февраля каждый человек видит вещие сны. Однако рассказывать о них никому нельзя — иначе быть беде.
Во-вторых, в этот день на Руси запрещали принимать гостей или сватов, если дома не убрано. Вместе с тем, быть интровертом строго противопоказано — обязательно веселиться.
В-третьих, ни в коем случае нельзя есть мясные продукты. Говорят, если отведать такое блюдо, можно оказаться даже в больнице. А вот приготовить к ужину пироги-расстегаи с рыбной начинкой — значит, привлечь удачу и счастье в семью.
В-четвертых, сегодня нельзя надевать старье — прошлые неприятности напомнят о себе. К слову, планировать что-то новое тоже нельзя — не будет должного результата от стараний.
25 февраля — день по-настоящему необычный. На Руси люди верили, что сегодня сами ангелы Господни смотрят на них с небес и записывают все деяния. Как говорят, кто плохо ведется себя на второй день масленичной недели, тот будет наказан. Того же, кто совершит благое дело, вознаградят сполна.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как правильно отмечать масленицу в 2020 году.
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