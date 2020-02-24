25 февраля: что и можно и нельзя делать в Алексеев день или Заигрыш

С 24 февраля по 1 марта православные отмечают Масленичную неделю. Многие считают, что Масленица — это лишь повод покушать блинов. Однако каждый день на этой неделе имеет свое особенное значение.

Так, 25 февраля русская церковь отмечает день святого Алексея. Кроме того, в народе этот день масленичной недели называют «Заигрыш». По сказаниям, именного сегодня каждая женщина способна сделать свою семью по-настоящему счастливой и богатой. Однако стоит не забывать: даже в благодатное время есть список того, что делать категорически запрещено.

Обычаи и приметы

Во-первых, согласно поверью, в ночь с 24 на 25 февраля каждый человек видит вещие сны. Однако рассказывать о них никому нельзя — иначе быть беде.

Во-вторых, в этот день на Руси запрещали принимать гостей или сватов, если дома не убрано. Вместе с тем, быть интровертом строго противопоказано — обязательно веселиться.

В-третьих, ни в коем случае нельзя есть мясные продукты. Говорят, если отведать такое блюдо, можно оказаться даже в больнице. А вот приготовить к ужину пироги-расстегаи с рыбной начинкой — значит, привлечь удачу и счастье в семью.

В-четвертых, сегодня нельзя надевать старье — прошлые неприятности напомнят о себе. К слову, планировать что-то новое тоже нельзя — не будет должного результата от стараний.

25 февраля — день по-настоящему необычный. На Руси люди верили, что сегодня сами ангелы Господни смотрят на них с небес и записывают все деяния. Как говорят, кто плохо ведется себя на второй день масленичной недели, тот будет наказан. Того же, кто совершит благое дело, вознаградят сполна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как правильно отмечать масленицу в 2020 году.