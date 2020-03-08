«Дружный класс»: учителя о погибшем подростке и подозреваемом в его убийстве

Учителя рассказали об отношениях погибшего мальчика и подозреваемого в его убийстве, которого сейчас разыскивает полиция. По словам преподавателей, оба ребенка были на хорошем счету. По их мнению, скорее всего произошел несчастный случяай.

«Дружный класс, хорошие ребята. <…> Хорошая семья», — прокомментировали они.

Тело подростка было найдено в одном из домов на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мальчика с огнестрельным ранением обнаружили на лестничной клетке возле квартиры местного судьи. По предварительным данным, незадолго до трагедии ребенок вместе с другими одноклассниками отмечал день рождения товарища, однако праздник закончился трагически.

Предполагаемого убийцу сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.