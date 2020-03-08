«Дружный класс»: учителя о погибшем подростке и подозреваемом в его убийстве

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 86

Тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением обнаружили на лестничной клетке в жилом доме в Колпино.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Учителя рассказали об отношениях погибшего мальчика и подозреваемого в его убийстве, которого сейчас разыскивает полиция. По словам преподавателей, оба ребенка были на хорошем счету. По их мнению, скорее всего произошел несчастный случяай.

«Дружный класс, хорошие ребята. <…> Хорошая семья», — прокомментировали они.

Тело подростка было найдено в одном из домов на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мальчика с огнестрельным ранением обнаружили на лестничной клетке возле квартиры местного судьи. По предварительным данным, незадолго до трагедии ребенок вместе с другими одноклассниками отмечал день рождения товарища, однако праздник закончился трагически.

Предполагаемого убийцу сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
67.52
1.33 75.84
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2