Возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян признался звезде в чувствах в своем новом треке. На своей странице в Instagram рэпер презентовал новую композицию под названием «Малая», которая, как пояснил музыкант в подписи, посвящена поп-диве, покорившей его сердце.

«Малая, в этой песне я сложил свои чувства к тебе. Много говорить не буду, просто послушай трек», — обратился Манукян к исполнительнице.

Трогательные строчки песни произвели впечатление не только на саму Бузову, но и на других фанатов артиста. Некоторые из них признались, что переслушивали трек несколько раз — настолько он запал им в душу.

«Малая, твои глаза как кислород

Забери сердце — оно твое,

Я же приду к тебе малая», — говорится в тексте композиции.



В комментариях пользователи высоко оценили творчество Манукяна и рассказали, что были растроганы его невероятным признанием возлюбленной.

Instagram @dava_m

«Это очень крутой трек! Девчонки особенно должны заценить!»

«Очень мило и трогательно!»

«Давид — это пушка!»

«Ваша любовь — это восьмое чудо света», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова устроила невероятное торжество в честь дня рождения своего возлюбленного Давида Манукяна.