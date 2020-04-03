Создатель «Дома-2» сравнил Собчак со Шреком, а Бузову назвал «Емелей-дурачком»

Создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, почему выбрал на роли ведущих телестройки Ксению Собчак, Ксению Бородину и Ольгу Бузову. О причинах своих решений он сообщил в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

«Вы как Шрек. Помните, Шрек говорил: „Я как луковица, у меня много слоев“. Вы — разная», — ответил Комиссаров на вопрос Собчак о том, почему позволил ей стать ведущей.

Кандидатуру Бородиной продюсер объяснил удачным опытом работы с ней во времена другого скандального шоу — «Окна». Комиссаров признался, что лично придумал фамилию «Бородина» вместо Амоева. Хорошей ведущей «Дома-2» ее делал характер — «полная противоположность Собчак».

«Она, прошу прощения, была и остается безумно сексуальной, у нее восточная красота. При этом она прямолинейна. Это ровно то, что хочет зритель», — цитирует создателя телестройки сайт Teleprogramma.pro.

Выбор Ольги Бузовой на роль ведущей Комиссаров объяснил ее «потрясающей» простотой, сравнив с известным сказочным персонажем.

«Емеля-дурачок, которая говорит: езжайте-ка ведра сами. И все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — уверен продюсер.

После этого Собчак спросила почему между Бородиной и Бузовой именно вторая стала столь популярной. Комиссаров ответил, что «женщины страны видят в ней себя». Он считает, что Ольга обладает свойством выбирать мужчин хуже ее во всех смыслах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Дмитрием Тарасовым. А в очередной раз выйти замуж она намерена без брачного контракта.