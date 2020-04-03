Третью ведущую скандальной телестройки Валерий Комиссаров счел «безумно сексуальной».

Создатель «Дома-2» сравнил Собчак со Шреком, а Бузову назвал «Емелей-дурачком»

Фото: Instagram @buzova86, @xenia_sobchak

Тема:
Ольга Бузова

Создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, почему выбрал на роли ведущих телестройки Ксению Собчак, Ксению Бородину и Ольгу Бузову. О причинах своих решений он сообщил в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

«Вы как Шрек. Помните, Шрек говорил: „Я как луковица, у меня много слоев“. Вы — разная», — ответил Комиссаров на вопрос Собчак о том, почему позволил ей стать ведущей.

Кандидатуру Бородиной продюсер объяснил удачным опытом работы с ней во времена другого скандального шоу — «Окна». Комиссаров признался, что лично придумал фамилию «Бородина» вместо Амоева. Хорошей ведущей «Дома-2» ее делал характер — «полная противоположность Собчак».

«Она, прошу прощения, была и остается безумно сексуальной, у нее восточная красота. При этом она прямолинейна. Это ровно то, что хочет зритель», — цитирует создателя телестройки сайт Teleprogramma.pro.

Выбор Ольги Бузовой на роль ведущей Комиссаров объяснил ее «потрясающей» простотой, сравнив с известным сказочным персонажем.

«Емеля-дурачок, которая говорит: езжайте-ка ведра сами. И все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — уверен продюсер.

После этого Собчак спросила почему между Бородиной и Бузовой именно вторая стала столь популярной. Комиссаров ответил, что «женщины страны видят в ней себя». Он считает, что Ольга обладает свойством выбирать мужчин хуже ее во всех смыслах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Дмитрием Тарасовым. А в очередной раз выйти замуж она намерена без брачного контракта.

Тема:
Ольга Бузова
31 мар
«Пожалуйста, держись»: Бузова поддержала подавшую на развод с Джиганом Самойлову
30 мар
«Удалили семь зубиков»: Бузова пожаловалась на очередные трудности
29 мар
Рестораны Ольги Бузовой в Москве закрыли из-за неуплаты налогов
28 мар
Гудков, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции
27 мар
Бузова заявила, что выйдет замуж без брачного контракта
27 мар
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Дмитрием Тарасовым
26 мар
Бузова и Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка. Один вопрос — когда?
24 мар
Онлайн-карантин: российские звезды показали, чем занимаются дома
24 мар
Звездная самоизоляция: Чем занимаются знаменитости на карантине?
24 мар
Ольга Бузова устроила онлайн-концерт в сети на радость фанатам

Читайте также

+4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Фомин день или Катаник: что можно и нельзя делать 3 апреля

Последние новости

0:31
Создатель «Дома-2» сравнил Собчак со Шреком, а Бузову назвал «Емелей-дурачком»
0:15
Фомин день или Катаник: что можно и нельзя делать 3 апреля
0:01
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков
23:52
Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок
23:36
Лев Лещенко поблагодарил фанатов за поддержку и спел легендарную «Надежду»
23:20
В московской больнице в Коммунарке умер 39-летний пациент с COVID-19

Сейчас читают

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова ждет второго ребенка
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок