Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Погибшие и пострадавшие на 11 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 783 579 человек. Болезнь унесла 108 852 жизней, 405 870 пациентов выздоровели.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 13 584, что на 1667 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 1,18 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 106 человека. За сутки скончались 12 пациентов больниц.

В Оперативном штабе заявили, что Москве зарегистрировано 8852 зараженных коронавирусом, что на 1030 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших в столице 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, 5% заболевших — дети.

Система электронных пропусков вводится в Москве. Пропуска потребуются жителям столицы для проезда на общественном или личном транспорте. Оформить их можно будет с 13 апреля, а уже 15-го движение по городу без таких пропусков будет запрещено.

Композитор Аркадий Укупник принес извинения народному артисту РСФСР Льву Лещенко за обвинения, якобы последний заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 певицу Надежду Бабкину.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев высказался о прогнозе относительно сроков окончания эпидемии коронавируса в РФ. Ранее инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что спада стоит ожидать не раньше июня.

По словам специалистов, наше здравоохранение получило такие нужные три месяца на подготовку, и удалось избежать взрывного, лавинообразного роста заболевших как в США или Испании сейчас.

Ситуация в мире

Китайские ученые заявили о новых, неизвестных ранее симптомах, свидетельствующих о заражении коронавирусом. У некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались проблемы с координацией, а также изменения в речи — она становилась растянутой и невнятной.

Соединенные Штаты Америки опередили все страны мира по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, где до сих пор число жертв нового заболевания было самым большим. В соответствии с обновленными данными университета Джона Хопкинса, на 11 апреля в США скончались 18 860 заразившихся COVID-19. Это на 11 человек больше, чем в Италии — там зафиксировано 18 849 смертей.

Америка занимает первое место в мире и по числу инфицированных — официально подтвержден диагноз у 500 594 человек. Вылечились от коронавируса на данный момент 29 223 человека. В Италии, по официальным данным 147 577 заболевших, излечились 30 455. Всего в мире более 1,75 миллиона заразившихся.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о риске новой волны коронавируса при ранней отмене режима изоляции. По его словам, снятие ограничений не должно быть поспешным, несмотря на снижение числа заболевших новым внеклеточным агентом. Отмена режима самоизоляции может спровоцировать новую волну роста инфицирования и количества жертв.

Жители Турции устроили настоящее побоище в магазинах в очередях за продуктами. Неожиданное введение в стране комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в Стамбуле и Анталье.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112