Лесные пожары бушуют сейчас сразу в нескольких регионах. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае — горят больше девяти тысяч гектаров леса. Огонь вплотную подобрался с селу, которое находится всего в 60 километрах от Читы.

Чтобы остановить пламя, спасатели и добровольцы совершили настоящий подвиг — вручную, с пожарными ранцами за спиной проливали очаги.

Максим Прихода о ситуации в Забайкалье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами.