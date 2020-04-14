Сотрудники авиалесохраны и волонтеры всю ночь в плотном дыму боролись за спасение домов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gaston Brito; 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

Лесные пожары бушуют сейчас сразу в нескольких регионах. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае — горят больше девяти тысяч гектаров леса. Огонь вплотную подобрался с селу, которое находится всего в 60 километрах от Читы.

Чтобы остановить пламя, спасатели и добровольцы совершили настоящий подвиг — вручную, с пожарными ранцами за спиной проливали очаги.

Максим Прихода о ситуации в Забайкалье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами.

Тема:
Пожары в Забайкалье
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