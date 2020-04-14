Природные пожары бушуют в Забайкалье
Сотрудники авиалесохраны и волонтеры всю ночь в плотном дыму боролись за спасение домов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gaston Brito; 5-tv.ru
Лесные пожары бушуют сейчас сразу в нескольких регионах. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае — горят больше девяти тысяч гектаров леса. Огонь вплотную подобрался с селу, которое находится всего в 60 километрах от Читы.
Чтобы остановить пламя, спасатели и добровольцы совершили настоящий подвиг — вручную, с пожарными ранцами за спиной проливали очаги.
Максим Прихода о ситуации в Забайкалье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами.
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