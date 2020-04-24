Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля

Погибшие и пострадавшие на 24 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 730 663 человек. Болезнь унесла жизни 191 070 человек. Всего были протестированы более 4,6 миллиона жителей планеты. Выздоровели 748 031 пациентов.

Ситуация в России

Последняя информация от Оперативного штаба по коронавирусу. 37 человек скончались за минувшие сутки в Москве. Самому молодому было 37. Таким образом жертв COVID-19 в столице уже больше 300. Еще три пациента умерли от осложнений вызванных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего к этому часу в России зарегистрировано почти 63 тысячи случаев заражения. Около пяти тысяч человек выздоровели.

Тем временем Ненецкий автономный округ теперь считается единственным регионом страны, где нет ни одного больного коронавирусом. В больнице с этим диагнозом наблюдался всего один пациент и его уже выписали. На втором месте, в списке относительно благополучных с точки зрения пандемии мест — республика Алтай. На сегодняшний день там выявлено всего девять заболевших.

Владимир Путин провел совещание по вопросам банковского кредитования экономики. Глава государства пообщался с чиновниками и руководителями крупнейших банков. От того насколько легко они находят общий язык сегодня многое зависит.

Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи. В Министерстве культуры собираются не сокращать финансирование музеев. И убытки постараются компенсировать. Музеи признаны отраслью — особенно пострадавшей от коронавируса.

В Ленинградской области введут ограничения для дачников. Губернатор региона попросил петербуржцев заранее закупать все необходимое при поездке на дачу, чтобы не заезжать по дороге из Петербурга в магазины.

Ситуация в мире

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что фонд будет поддерживать страны и сектора экономики, наиболее пострадавшие от карантинных мер во время пандемии коронавируса.

В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на человеке. Сыворотку разработали ученые Оксфордского университета. В ее основе вирус шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода COVID-19. Такая технология уже не раз оправдывала свою эффективность в создании иммунитета к другим болезням.

В эксперименте принимают участие больше тысячи добровольцев. Одним вводят новую вакцину, другим — сыворотку от менингита. При этом, люди не знают, какой именно препарат на них тестируют. Медики уверены: шансы на то, что их разработка окажется действенной составляют примерно 80%. Исследования идут при поддержке правительства Соединенного Королевства. Лондон выделил на них порядка трех миллионов долларов.

Евровидение пройдет в следующем году, как и планировалось изначально, в Нидерландах. Примет международный песенный конкурс Роттердам. Об этом сообщает голландская пресса со ссылкой на городские власти. Уже известна и площадка, где состоится Евровидение. Это концертный зал Ахой.

На его аренду, рекламу и охрану организаторы собираются потратить еще порядка семи миллионов евро. Это в дополнение к тем 15 миллионам, которые в этом году выделили на проведение конкурса. Он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти Чехии постепенно начали отменять ограничения, связанные распространением в стране коронавируса. Сообщается, что отмена карантина будет поэтапной. Сегодня местным жителям уже разрешено гулять по улицам. Более того, им можно покидать пределы страны.

Ранее граждане могли выходить из дома только на работу, в аптеки и магазины. Как сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, ослабление карантина стало возможным благодаря хорошей эпидемиологической ситуации в стране. Режим ЧП в Чехии ввели в начале марта. Жители республики не могли выехать за рубеж, а иностранцы — попасть в страну.

Число зараженных COVID-19 пассажиров на лайнере Costa Atlantica возросло до 48. Один из инфицированных на борту судна — россиянин.

COVID-19 подтвердился после тестов у 840 матросов и офицеров авианосца «Теодор Рузвельт». Корабль сейчас находится на базе «Гуам» в Тихом океане. Как сообщает командование военно-морскими силами США, один из заболевших уже умер. Четверых моряков в тяжелом состоянии доставили в госпиталь.

При этом, уточняется, что около 90 членов команды выздоровели. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме поселили в местных отелях. Переживать карантин им помогают сослуживцы — приносят к дверям номером лекарства и еду.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту. На ежедневном брифинге в Белом доме американский лидер выразил мнение, что COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света.

Президент ЮАР десять секунд не мог надеть маску во время обращения к нации. Сирил Рамапоса не смог показать, как правильно надевать маску, зато стал героем соцсетей.

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