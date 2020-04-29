Число зараженных COVID-19 по всему миру — 3 145 098 человек. Болезнь унесла 218 004 жизней.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 29 апреля

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 29 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 145 098 человек. Болезнь унесла жизни 218 004 человек. Выздоровели 962 546 пациента.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 93 558 человек, выздоровели 8 456 человек. При чем только за истекшие сутки почти 600 россиян вылечились от COVID-19.

Жертвами вируса стали 867 человека.

К настоящему моменту на территории РФ проведено более трех миллионов тестов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19. План должен быть готов к 5 мая и начать воплощаться с 12 мая.

Путин призвал отказаться от походов в гости на майские праздники. Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая.

Только у 5% больных коронавирусом россиян развивается тяжелая форма пневмонии, заболеваемость ею в России снизилась до 20%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Банк «РОССИЯ» передал в лечебные заведения Ленинградской области партию столь необходимых средств для безопасной работы: спецкостюмы, очки, перчатки, респираторы.

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Такой прогноз озвучила лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

Число зараженных коронавирусом за сутки в Забайкальском крае увеличилось на пять и достигло 114 человек, сообщает региональное правительство.

Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона.

Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 70 человек в Мурманской области, 55 из них –рабочие на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке, почти 100 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Число заболевших COVID-19 в мире продолжает расти и достигло отметки в три миллиона сто тысяч человек. Каждый третий случай в США. Американская статистика «перевалила» через психологическую отметку в миллион инфицированных. При этом 57 с половиной тысяч погибших в Штатах.

В Китае школьники вновь возвращаются к занятиям и садятся за парты, но теперь школьная форма выглядит не так, как до карантина. Появился обязательный головной убор — шляпа с планками по бокам.

Российские военные специалисты продолжают оказывать помощь Италии. Накануне они закончили дезинфекцию трех пансионатов для пожилых в провинции Брешиа.

Китай выявил 22 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 23 пациента, летальных исходов не было.

Первая зараженная коронавирусом женщина благополучно родила ребенка в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, малыш родился здоровым.

В США впервые был зафиксирован случай заражения новым коронавирусом у домашнего пса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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