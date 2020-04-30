У семилетней девочки — острый лимфобластный лейкоз. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для семилетней Маши. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, рак оказался сильнее. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. Маше повезло, у нее есть донор. Но операция невозможна без подготовительного курса лечения препаратом, который стоит почти два миллиона рублей.

Для мамы, которая воспитывает двоих детей одна, на то, чтобы собрать нужную сумму, уйдут годы, а этого времени у Маши нет.

О том как помочь, расскажет Наталья Кириллова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Кате Овсянниковой.

Тема:
День Добрых Дел
24 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского
16 апр
На Пятом канале «День добрых дел» для Дани Славянского
10 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Зарифы Гоман
9 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Зарифы Гоман
3 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Демьяна Зубова
2 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
27 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца
26 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Лукомца

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
Стала известна возможная причина смерти мэра Ставрополя
10:10
«Хочу, чтобы все закончилось, но…»: Боярскую удивил Петербург в самоизоляции
10:01
«Никто не забыт»: Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится несмотря на пандемию
9:59
«Мы его потеряли»: жена футболиста Малафеева о страшной трагедии всей своей жизни
9:50
Видео: Спецоперация по ликвидации сторонников ИГ* в Екатеринбурге
9:47
Священнослужители Челябинской епархии заразились коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок