На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для семилетней Маши. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, рак оказался сильнее. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. Маше повезло, у нее есть донор. Но операция невозможна без подготовительного курса лечения препаратом, который стоит почти два миллиона рублей.

Для мамы, которая воспитывает двоих детей одна, на то, чтобы собрать нужную сумму, уйдут годы, а этого времени у Маши нет.

О том как помочь, расскажет Наталья Кириллова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Кате Овсянниковой.