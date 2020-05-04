По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ряде регионов России температура будет выше нормы на 4-8 градусов тепла.

Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Погода

Обещанное ранее аномальное лето постепенно проявляет себя на территории России. Так, как сообщает РИА Новости, в ближайшую неделю температура поднимется в выше обычных значений на 4-8 градусов тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее заметные «очаги тепла» будут в Европейской России, Центральном федеральном округе, на Юге и Северном Кавказе.

Превышение нормы на шесть-восемь градусов тепла будет наблюдаться в Новосибирской и Томской областях и на юге Красноярского края.

После 6 мая очаг теплой погоды переместится на Урал и Западную Сибирь.

В свою очередь, повышенная температура воздуха, а также сильные ветра создают высокую опасность возникновения природных пожаров. Как сообщал ранее 5-tv.ru, более 60 тысяч гектаров леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке.

Тема:
Погода
1 мая
Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь
1 мая
День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая
28 апр
Жаркое лето, пожары и паводки: какие меры предпримут для защиты от природных катаклизмов
26 апр
Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус
25 апр
Какой будет погода в России на майские праздники?
25 апр
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»
24 апр
Площадь природных пожаров в Прибайкалье возросла в 22 раза
22 апр
Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае
22 апр
На Москву обрушился снегопад с сильным ветром
22 апр
В нескольких городах России началось «суперлето»

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:24
В Северной Осетии загорелся ресторан на площади 2,5 тысячи квадратных метров
5:05
Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России
4:37
Поклонников взволновало состояние Андрея Кончаловского
4:08
Ангарская готовит совместный проект с Птахой после победы в «Последнем герое»
3:51
Кэти Перри порвала Instagram новым видео в костюме туалетной бумаги
3:32
Почему люди становятся уязвимее для инфекций — ответы врачей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок