Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России

Обещанное ранее аномальное лето постепенно проявляет себя на территории России. Так, как сообщает РИА Новости, в ближайшую неделю температура поднимется в выше обычных значений на 4-8 градусов тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее заметные «очаги тепла» будут в Европейской России, Центральном федеральном округе, на Юге и Северном Кавказе.

Превышение нормы на шесть-восемь градусов тепла будет наблюдаться в Новосибирской и Томской областях и на юге Красноярского края.

После 6 мая очаг теплой погоды переместится на Урал и Западную Сибирь.

В свою очередь, повышенная температура воздуха, а также сильные ветра создают высокую опасность возникновения природных пожаров. Как сообщал ранее 5-tv.ru, более 60 тысяч гектаров леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке.