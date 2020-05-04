Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ряде регионов России температура будет выше нормы на 4-8 градусов тепла.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Обещанное ранее аномальное лето постепенно проявляет себя на территории России. Так, как сообщает РИА Новости, в ближайшую неделю температура поднимется в выше обычных значений на 4-8 градусов тепла.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее заметные «очаги тепла» будут в Европейской России, Центральном федеральном округе, на Юге и Северном Кавказе.
Превышение нормы на шесть-восемь градусов тепла будет наблюдаться в Новосибирской и Томской областях и на юге Красноярского края.
После 6 мая очаг теплой погоды переместится на Урал и Западную Сибирь.
В свою очередь, повышенная температура воздуха, а также сильные ветра создают высокую опасность возникновения природных пожаров. Как сообщал ранее 5-tv.ru, более 60 тысяч гектаров леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке.
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