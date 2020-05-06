Желтый уровень опасности! МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в столице. Синоптики обещают москвичам грозы. Капризы погоды накануне уже ощутили на себе жители Подмосковья. Сразу несколько населенных пунктов накрыл ураганный ветер, ливень и град. Сегодня местным жителям рекомендуют не выходить из дома и опасаться слабоукрепленных конструкций.

Последствия мощного ливня ликвидируют коммунальные службы в Курске. Ливневки не справились с обильными осадками. Некоторые улицы превратились в озера.

А вот таким фонтаном автовладельцев встретила ливневка в Кисловодске. В Ставропольском крае дожди идут уже несколько дней. Рискнувшим выйти на улицу приходится передвигаться вплавь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве. Инцидент произошел во время прогулки москвички с трехлетним ребенком.

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