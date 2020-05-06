Желтый уровень опасности! МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

По данным синоптиков, с полудня 6 мая до часа ночи 7 мая в городе будет наблюдаться неблагоприятная погода.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: imago images / Gottfried Czepluc

Тема:
Погода

Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в столице. Синоптики обещают москвичам грозы. Капризы погоды накануне уже ощутили на себе жители Подмосковья. Сразу несколько населенных пунктов накрыл ураганный ветер, ливень и град. Сегодня местным жителям рекомендуют не выходить из дома и опасаться слабоукрепленных конструкций.

Последствия мощного ливня ликвидируют коммунальные службы в Курске. Ливневки не справились с обильными осадками. Некоторые улицы превратились в озера.

А вот таким фонтаном автовладельцев встретила ливневка в Кисловодске. В Ставропольском крае дожди идут уже несколько дней. Рискнувшим выйти на улицу приходится передвигаться вплавь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве. Инцидент произошел во время прогулки москвички с трехлетним ребенком.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Погода
5 мая
Беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве
4 мая
Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России
1 мая
Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь
1 мая
День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая
28 апр
Жаркое лето, пожары и паводки: какие меры предпримут для защиты от природных катаклизмов
26 апр
Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус
25 апр
Какой будет погода в России на майские праздники?
25 апр
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»
24 апр
Площадь природных пожаров в Прибайкалье возросла в 22 раза
22 апр
Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:57
Желтый уровень опасности! МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
10:44
В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19
10:22
Водитель убил должника с помощью ножа и паяльника, а тело сбросил в канаву
10:04
Какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Петербургом и другими городами?
9:48
В Петербурге обновили освещение площади Победы и монумента защитников Ленинграда
9:34
«Отличница моя»: Утяшева и Воля показали подросшую дочку в день ее рождения

Сейчас читают

Три имени девочек-чистюль, которые терпеть не могут бардак
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок