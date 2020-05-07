Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье

В Забайкалье спасатели отстояли от лесных пожаров три населенных пункта. Огонь уже уничтожил территорию в 37 тысяч гектаров, но пожарным удалось локализовать возгорания. Тушат возгорания и с земли, и с воздуха. В труднодоступных районах работают парашютисты-пожарные Авиалесоохраны. Помощи от погоды специалисты не ждут — в регионе +25 градусов и ветер с порывами более 20-ти метров в секунду.

Аномальная жара в эти дни ожидается в Сибири и на Урале. По словам синоптиков, температура поднимется на десять градусов выше климатической нормы. В Свердловской, Челябинской, Томской и Тюменской областях наступит настоящее лето — около плюс 30-ти градусов. Продержится аномальное потепление до конца недели. Почти в 80-ти регионах сейчас открыт пожароопасный сезон. Посещение лесов и разведение огня запрещено.