Прямая трансляция воздушного Парада Победы в Петербурге
Все праздничные мероприятия можно увидеть, не выходя из дома. Власти Северной столицы напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев
Трансляция окончена
5-tv.ru ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне из Петербурга. Впервые в истории в этот день гражданам рекомендовано оставаться дома и следить за происходящим в режиме онлайн, чтобы уберечь себя и своих близких на фоне распространения коронавируса.
Воздушный парад и вывод военных кораблей
Над Северной столицей пролетает авиация Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО). В параде задействованы 30 экипажей самолетов и вертолетов.
Возглавляет торжественный строй тяжелый транспортный вертолет Ми-26, вслед за которым следуют звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Затем летят транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Завершают пролет тактической авиационной группы сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.
Накануне в генеральной репетиции воздушной части парада ко Дню Победы принял участие 82-летний житель блокадного Ленинграда, полковник в отставке Владимир Пимбурский. Ветеран Вооруженных Сил СССР поднялся на борт транспортного самолета Ту-134, который пролетел над Северной столицей в составе парадного строя авиации.
В акватории Невы в эти минуты начинается военно-морская составляющая парада. Сюда выведены четыре военных корабля, на которых проходит торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы.
Участвуют, в частности, учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы, которые совершили переход из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта. Прибыли малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
Также в праздновании будет задействован легендарный крейсер «Аврора», на борту которого Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит песни времен Великой Отечественной войны.
В ЗВО ранее предупредили, что доступ граждан на корабли, которые будут находиться в акватории Невы, будет запрещен для соблюдения мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.
В День Победы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова традиционно зажгут факелы.
В 17:00 Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» и Российская Национальная библиотека представят онлайн-концерт «К 75-летию Победы… Нас от нее ничто не оторвет…». В программе не только песни в исполнении солистов Мариинского театра, в частности «Жди меня, и я вернусь», «Дороги, «Вот солдаты идут», но и истории из жизни театра, а также библиотеки во время войны.
Кроме того, в разных районах Петербурга 9 мая весь день будут звучать песни военных лет.
Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне состоится в 19:00 по московскому времени. После этого горожане смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк», которую в этом году также перевели в онлайн-формат. По данным ВЦИОМ, более 80% россиян поддерживают ее проведение в дистанционном режиме.
Отменены массовые церемонии возложения венков и цветов, в том числе на Пискаревском кладбище. Кроме того, не будет традиционного салюта — военнослужащие произведут исключительно залповые выстрелы.
Общественный транспорт будет функционировать по графику выходного дня, как и все последнее время с началом введения ограничительных мер. Петербуржцы смогут воспользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями до 23:00. Ночью они работать не будут. Метрополитен в городе на Неве закроется в 22:00. Станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» закроются в 21:00. Поезда до окончания движения будут проезжать их без остановок.
Кроме того, в течение всего дня 9 мая не будет ходить один из самых красивых трамвайных маршрутов № 3, пролегающий через исторический центр Северной столицы от площади Ленина до площади Репина.
Как передавал 5-tv.ru, в День Победы крупнейший музей о Великой Отечественной войне «Ленрезерв» откроет свои знаменитые экспозиции в интернет-пространстве.
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