«Ожидание — реальность»: Киркоров, Бузова, Воробьев и другие звезды шоу-бизнеса в челлендже #взеркале
Именитые селебрити продолжают развлекаться, несмотря на пандемию.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov, @buzova86, @mr.alexsparrow
Ох, и что только не придумают звезды шоу-бизнеса, чтобы развлечь себя и публику в условиях самоизоляции.
Так, модным трендом 2020 года стал флешмоб »Wipeitdownchalleng» или по-другому — «Сотриэтонемедленно». Российским селебрити сразу понравилась идея чистить зеркало и видеть в нем новое отражение себя, поэтому поучаствовали в нем практически все медийные персоны. Но обо всем по порядку.
Запасайтесь попкорном!
Удивить подписчиков решилась певица Наталья Ионова, известная по псевдониму Глюкоза. Артистка, представшая перед зрителем в образе обычной домохозяйки, начала мыть зеркало в ванной и вдруг… Внезапно прекратилась в роскошную красотку!
«Что это было?!» — подписала пост в TikTok звезда и поставила символичный хештег #взеркале.
TikTok @glukozamusic
Не остался в стороне и певец Алексей Воробьев. Правда, вместо собственного отражения он вдруг удивил в зеркале страшного злодея.
«Как превратится в Джокера в условиях самоизоляции? — новое обучающее видео!» — обратился к фолловерам Алексей.
Instagram @mr.alexsparrow
А бывшей солистке группы 5sta Family, певице и телеведущей Юлианне Карауловой и вовсе показалось, что в отражении вдруг замаячила компания друзей. Правда, один взмах влажной тряпочкой и… иллюзия пропала…
«Чистка зеркал никогда не будет прежней!» — смело заметила звезда.
Instagram @yulianna_karaulova
Модный тренд, безусловно, не обошел и короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Взяв в руки бутылочку чистящего средства, певец претерпел сразу несколько изменений! Сначала в отражении показался сомнительный незнакомец в огромной шляпе, затем — некто в оранжевом шлеме изрядно напугал народного артиста. Ну, и в конце Филипп получил то, о чем мечтал — собственное изображение в королевском обличии.
Кстати, модный образ Киркорова оценил и коллега по цеху Николай Басков, и даже сам Валентин Юдашкин.
«Вы тут не скучайте! Пойду наведу порядок в TikTok, а то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился один час назад, а уже — два миллиона!» — похвалился Филипп.
Instagram @fkirkorov
Ну, и конечно не обошлось без звезды TikTok и Instagram Ольги Бузовой. Встав пораньше, новоиспеченная певица решила прибраться дома. Начищая зеркало до блеска, она вдруг увидела себя в образе шикарной дивы. Правда, через несколько секунд манящая красотка, улыбнувшись, пропала навсегда. А сама Бузова, расстроившись, убежала плакать в спальню.
«Ожидание — реальность. А вы бы хотели иметь такое зеркало?» — иронично подметила звезда.
Instagram @buzova86
Ранее 5-tv.ru рассказал о новом челлендже, где женщины всего мира красят губы прямо на носу, чтобы быть красивой даже в самоизоляции.
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