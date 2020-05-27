Ох, и что только не придумают звезды шоу-бизнеса, чтобы развлечь себя и публику в условиях самоизоляции.

Так, модным трендом 2020 года стал флешмоб »Wipeitdownchalleng» или по-другому — «Сотриэтонемедленно». Российским селебрити сразу понравилась идея чистить зеркало и видеть в нем новое отражение себя, поэтому поучаствовали в нем практически все медийные персоны. Но обо всем по порядку.

Запасайтесь попкорном!

Удивить подписчиков решилась певица Наталья Ионова, известная по псевдониму Глюкоза. Артистка, представшая перед зрителем в образе обычной домохозяйки, начала мыть зеркало в ванной и вдруг… Внезапно прекратилась в роскошную красотку!

«Что это было?!» — подписала пост в TikTok звезда и поставила символичный хештег #взеркале.

TikTok @glukozamusic

Не остался в стороне и певец Алексей Воробьев. Правда, вместо собственного отражения он вдруг удивил в зеркале страшного злодея.

«Как превратится в Джокера в условиях самоизоляции? — новое обучающее видео!» — обратился к фолловерам Алексей.

Instagram @mr.alexsparrow

А бывшей солистке группы 5sta Family, певице и телеведущей Юлианне Карауловой и вовсе показалось, что в отражении вдруг замаячила компания друзей. Правда, один взмах влажной тряпочкой и… иллюзия пропала…

«Чистка зеркал никогда не будет прежней!» — смело заметила звезда.

Instagram @yulianna_karaulova

Модный тренд, безусловно, не обошел и короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Взяв в руки бутылочку чистящего средства, певец претерпел сразу несколько изменений! Сначала в отражении показался сомнительный незнакомец в огромной шляпе, затем — некто в оранжевом шлеме изрядно напугал народного артиста. Ну, и в конце Филипп получил то, о чем мечтал — собственное изображение в королевском обличии.

Кстати, модный образ Киркорова оценил и коллега по цеху Николай Басков, и даже сам Валентин Юдашкин.

«Вы тут не скучайте! Пойду наведу порядок в TikTok, а то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился один час назад, а уже — два миллиона!» — похвалился Филипп.

Instagram @fkirkorov

Ну, и конечно не обошлось без звезды TikTok и Instagram Ольги Бузовой. Встав пораньше, новоиспеченная певица решила прибраться дома. Начищая зеркало до блеска, она вдруг увидела себя в образе шикарной дивы. Правда, через несколько секунд манящая красотка, улыбнувшись, пропала навсегда. А сама Бузова, расстроившись, убежала плакать в спальню.

«Ожидание — реальность. А вы бы хотели иметь такое зеркало?» — иронично подметила звезда.

Instagram @buzova86

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