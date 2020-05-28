Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 мая

Погибшие и пострадавшие на 27 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 791 144 человек. Болезнь унесла жизни 359 050 человек. Выздоровели 2 500 045 пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 370 680 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 968 летальных исхода, выздоровели 142 208 человек. За сутки излечились 11 079 человек. При этом в России проведено более 9,4 миллиона тестов и, как отмечают эксперты, темпы заболеваемости постепенно снижаются. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Как сообщил ведущий вирусолог России Анатолий Альштейн, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин заявил о частичном снятии ограничений. С 1 июня все жители, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

Ослабляют ограничения и в Ульяновской области. 1 июня открываются фитнес-центры. Но с условием соблюдения санитарных требований. Все занятия будут проходить по предварительной записи.

Первую победу в борьбе с коронавирусом отмечает и Дагестан. По данным Роспотребнадзора, прирост количества заболевших в регионе снизился более чем в восемь раз.

Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева объявил набор добровольцев, Специалисты уже готовы начать испытания нескольких вакцин от COVID-19, в том числе в форме спрея для носа.

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса, которые будут действовать до конца 2020 года.

Личным опытом борьбы с коронавирусом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что почувствовал сразу после положительного анализа, как привыкал к ограничениям, и выводах после болезни он рассказал в личной колонке.

Ситуация в мире

Среди европейских стран по числу инфицирования лидирует Испания — 283 849 человек. В лидерах во всем мире по-прежнему США. Общее число заболевших — 1 745 803. Умерли — 102109. Выздоровело — 490130.

Всемирная организация здравоохранения планирует направить в Китай миссию из международных экспертов. Они попытаются установить происхождение коронавируса.

Европа продолжает смягчать карантинные меры. В Польше с 30 мая не нужно будет носить маски в общественных местах за исключением транспорта и магазинов. Чехия, Словакия и Венгрия решили частично открыть внутренние границы.

В Испании открываются терассы кафе и баров. При этом количество столиков должны уменьшить в двое и дезинфицировать их после каждого клиента.

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