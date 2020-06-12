Французский журналист предсказывает США участь СССР

Почти через 30 лет после распада СССР такая же участь грозит Соединенным Штатам Америки из-за «самоубийственной» политики президента Трампа, ввергающего страну в атмосферу гражданской войны. Такое мнение высказал обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре в своей статье, содержание которой приводит РИА Новости.

Автор отмечает, что США переживают сейчас четыре кризиса одновременно. COVID-19, унесший уже более 100 тысяч жизней, стал для страны своего рода вторым Перл-Харбором. Эпидемия повлекла за собой катастрофическую рецессию — всего за три месяца работу потеряли 45 миллионов американцев, а экономисты прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 6,5%.

На фоне всего этого убийство в Миннеаполисе полицейскими Джорджа Флойда спровоцировало в американских городах расовые беспорядки и грабежи, сравнимые с теми, что происходили в 1968 году после убийства Мартина Лютера Кинга. И, наконец, популизм Дональда Трампа с его намерениями подавлять протесты с помощью армии, используя закон США 1807 года, окончательно повергает страну в хаос.

Бавре также констатирует, что своими действиями в обход Конгресса и давлением на правосудие и армию, Дональд Трамп уничтожает сложившуюся в Соединенных Штатах систему сдержек и противовесов. Однако вопреки всему этому он по-прежнему имеет шансы на переизбрание в этом году на второй срок — во многом из-за слабости кандидата от демократической партии Джо Байдена.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 7 июня Дональд Трамп отдал приказ вывести войска нацгвардии из охваченного протестами Вашингтона, но пригрозил, что они «быстро вернутся, если понадобится».