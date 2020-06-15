Джигурда заявил, что устроившего смертельное ДТП Ефремова подставили

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым — спланированная акция с целью подставить заслуженного артиста, заявил его коллега Никита Джигурда. Актер записал видео, в котором подробно изложил свою версию событий, произошедших 8 июня в центре Москвы.

По мнению Джигурды, доказательств, что именно Ефремов был за рулем — нет. Кроме того, в качестве обоснования своей версии автор поста указывает на сильнодействующее снотворное в крови Ефремова и отсутствие важных записей с камер наблюдения.

Instagram @instadzhigurda

«Нет видео (оно оказалось стерто) с камер в баре, где неизвестно с кем Миша пил алкоголь. Нет видео с камер наблюдения возле бара, где было бы видно — Михаил был в автомобиле один или с кем-то. Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения (не получив никаких особенных повреждений). И был ли он за рулем (сам он ничего не помнит)?» — перечислил Джигурда.

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест. Позже актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ефремов сказал, что не понимает, «как дальше жить», и что не намерен избегать наказания и просить заступничества. Также артист пообещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул при этом, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако психолог Сергей Ланг, комментируя запись сказал, что не видит в ней ни стыда, ни раскаяния.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь.