Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа

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Василий Заика
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Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова обнаружила в ролике поющей телеведущей собственные идеи.

Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Тема:
Ольга Бузова

Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвинила в плагиате клипа бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, сообщает Starhit.ru. Около двух недель назад поющая телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале ролик на песню «Орбит без сахара».

Экс-участница телестройки обнаружила в клипе знаменитости идеи к собственному видео, которое было снято намного раньше и по техническим причинам не вышло в свет. Марго Овсянникова совместно с юристами уже составила досудебную претензию и направила ее продакшн-компании.

Бывшая звезда «Дома-2» намерена взыскать порядка пяти миллионов рублей, потраченных на съемки дорогостоящего ролика.

«Произошла очень обидная ситуация, я потратила много времени и средств на создание клипа, который до сих пор не получила и все еще жду. А самое ужасное, что наша идея оказалась в видео другого артиста. А именно Оли Бузовой. С которой нас итак постоянно сравнивают, учитывая, что мы были на одном проекте», — заявила Марго Овсянникова.

К слову, Марго Овсянникова к самой Ольге Бузовой, по-видимому, претензий не имеет. Экс-участница телестройки даже высказалась за то, чтобы поющая телеведущая представляла Россию на «Евровидении».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Dj Tivoli прокомментировал победу в суде по делу о плагиате мелодии для хита Бузовой.

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