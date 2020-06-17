Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа
Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова обнаружила в ролике поющей телеведущей собственные идеи.
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвинила в плагиате клипа бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, сообщает Starhit.ru. Около двух недель назад поющая телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале ролик на песню «Орбит без сахара».
Экс-участница телестройки обнаружила в клипе знаменитости идеи к собственному видео, которое было снято намного раньше и по техническим причинам не вышло в свет. Марго Овсянникова совместно с юристами уже составила досудебную претензию и направила ее продакшн-компании.
Бывшая звезда «Дома-2» намерена взыскать порядка пяти миллионов рублей, потраченных на съемки дорогостоящего ролика.
«Произошла очень обидная ситуация, я потратила много времени и средств на создание клипа, который до сих пор не получила и все еще жду. А самое ужасное, что наша идея оказалась в видео другого артиста. А именно Оли Бузовой. С которой нас итак постоянно сравнивают, учитывая, что мы были на одном проекте», — заявила Марго Овсянникова.
К слову, Марго Овсянникова к самой Ольге Бузовой, по-видимому, претензий не имеет. Экс-участница телестройки даже высказалась за то, чтобы поющая телеведущая представляла Россию на «Евровидении».
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